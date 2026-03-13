DIF Ramos Arizpe mantiene atención integral a adultos mayores en situación de vulnerabilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Sistema DIF Ramos Arizpe continúa fortaleciendo sus programas asistenciales dirigidos a la población de adultos mayores, logrando mantener una cobertura estable para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Teresita Escalante, presidenta del DIF municipal, informó que a través del programa AMA (Adulto Mayor en Abandono) se brinda atención constante a este sector, detectando variaciones mínimas en el número de beneficiarios durante el último año.

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“Hemos tenido un ligero incremento de personas en situación de abandono, pero no es significativo. Siempre llevamos una lista y, cuando algunos dejan de recibir el apoyo, ya tenemos a otras personas que se integran al programa”, explicó la funcionaria.

Actualmente, el programa distribuye entre 2 mil 500 y 3 mil despensas de manera cuatrimestral, con el objetivo de garantizar que el apoyo alimentario llegue a los hogares de quienes más lo necesitan, tanto en la zona urbana como rural.

Además del apoyo alimentario, Escalante destacó que el DIF cuenta con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que realizan visitas domiciliarias para evaluar las condiciones de vida de los adultos mayores reportados.

“El tema del abandono afecta bastante. En ocasiones no es solo la atención al adulto mayor la que se requiere, sino también apoyo para los familiares que se encargan de su cuidado”, precisó.

Respecto al comedor comunitario ubicado en la colonia Analco, señaló que, aunque existe un padrón de beneficiarios, el servicio se mantiene de puertas abiertas.

“Si llega una persona que no esté registrada, no se le va a negar la atención”, afirmó.

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La presidenta del DIF puntualizó que el seguimiento es integral, ya que ante el reporte de una persona en posible abandono, el personal acude directamente al domicilio para verificar la situación y determinar si existen familiares responsables o si se trata de un caso de omisión de cuidados.

Finalmente, Teresita Escalante reiteró que el compromiso de la institución es continuar trabajando y ampliando los apoyos para las personas que más lo necesitan, a través de programas de asistencia social y acciones con causa.