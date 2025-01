Identifican segundo minero de Pasta de Conchos tras casi 19 años de espera

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Casi 19 años después de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, la familia de Tomás Patlán Martínez logró recuperar sus restos. El minero, quien tenía apenas seis meses trabajando en la mina, fue identificado como el segundo trabajador rescatado de la Lumbrera número 2, donde quedó atrapado el 19 de febrero de 2006, junto con otros 62 mineros.

Tomás, originario de la Villa de Las Esperanzas, tenía 32 años cuando perdió la vida en el desastre. Se desempeñaba como supervisor en la Mina 8 y, a pesar de conocer los riesgos del trabajo en el complejo minero, había decidido arriesgarse para sacar adelante a su familia. En su último turno, se encontraba operando en la “frente larga” de la mina cuando ocurrió la tragedia.

Sus restos fueron localizados cerca de una máquina Joy, y aunque fueron recuperados en noviembre pasado, la familia solo fue notificada de su identificación recientemente. “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla... pronto estarás con nosotros, no de la forma que quisiéramos, pero al fin sabremos dónde estarás”, publicó su hija Reina a través de redes sociales, quien desde hace años había solicitado a Dios el descanso de su padre.

A lo largo de estos años, las familias de los 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos han luchado incansablemente por la recuperación de los cuerpos y la justicia por las víctimas. A principios de enero, se conoció que, además de Patlán Martínez, otros dos cuerpos habían sido rescatados. Las autoridades, encabezadas por la directora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, informaron que se esperan recuperar más cuerpos en los próximos días.

La tragedia de Pasta de Conchos sigue siendo una de las más dolorosas en la historia minera de México, dejando una huella profunda en la comunidad de la Región Carbonífera. Con cada cuerpo recuperado, las familias se acercan más a cerrar un capítulo de casi dos décadas de incertidumbre y dolor.

(Con información e medios locales)