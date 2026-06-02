Avanzan trabajos de mejora hidráulica en cruce de Francisco Coss y Morelos, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal informó a la ciudadanía sobre la realización de trabajos en infraestructura hidráulica en el cruce de las calles Francisco Coss y Morelos, en la ciudad, por lo que exhortó a automovilistas y peatones a tomar precauciones al circular por el sector. Las autoridades recomendaron respetar la señalización preventiva instalada en la zona, reducir la velocidad al transitar por el área y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar contratiempos mientras se desarrollan las labores.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a utilizar los canales oficiales de atención ciudadana para reportar cualquier necesidad relacionada con servicios básicos e infraestructura urbana en colonias y sectores de la ciudad.

Asimismo, se recordó a la población la disponibilidad del asistente virtual “Ramos Atiende”, habilitado mediante WhatsApp en el número 844 451 6276, como herramienta para facilitar el reporte de necesidades relacionadas con servicios públicos municipales. A través de este canal, las y los ciudadanos pueden levantar reportes sobre agua potable, baches, reparación de luminarias, recolección de basura, mantenimiento de parques, semáforos apagados, vehículos abandonados, transporte público, animales muertos y otras situaciones que requieran atención por parte de las dependencias municipales.

El sistema genera un folio de seguimiento para cada reporte, lo que permite a la ciudadanía consultar el estatus de su solicitud y dar seguimiento a la atención de manera ágil y directa. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a utilizar los canales oficiales de atención ciudadana para reportar cualquier necesidad relacionada con servicios básicos e infraestructura urbana en colonias y sectores de la ciudad.

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