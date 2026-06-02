Avanzan trabajos de mejora hidráulica en cruce de Francisco Coss y Morelos, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Avanzan trabajos de mejora hidráulica en cruce de Francisco Coss y Morelos, en Ramos Arizpe
    El Gobierno Municipal realiza trabajos de infraestructura hidráulica en el cruce de Francisco Coss y Morelos. CORTESÍA

Autoridades exhortan a automovilistas y peatones a extremar precauciones en la zona

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal informó a la ciudadanía sobre la realización de trabajos en infraestructura hidráulica en el cruce de las calles Francisco Coss y Morelos, en la ciudad, por lo que exhortó a automovilistas y peatones a tomar precauciones al circular por el sector.

Las autoridades recomendaron respetar la señalización preventiva instalada en la zona, reducir la velocidad al transitar por el área y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar contratiempos mientras se desarrollan las labores.

$!Las autoridades piden respetar la señalización preventiva instalada en el área.
Las autoridades piden respetar la señalización preventiva instalada en el área. CORTESÍA

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a utilizar los canales oficiales de atención ciudadana para reportar cualquier necesidad relacionada con servicios básicos e infraestructura urbana en colonias y sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/emite-ramos-arizpe-alerta-preventiva-por-aumento-en-probabilidad-de-precipitaciones-GL21087706

Asimismo, se recordó a la población la disponibilidad del asistente virtual “Ramos Atiende”, habilitado mediante WhatsApp en el número 844 451 6276, como herramienta para facilitar el reporte de necesidades relacionadas con servicios públicos municipales.

A través de este canal, las y los ciudadanos pueden levantar reportes sobre agua potable, baches, reparación de luminarias, recolección de basura, mantenimiento de parques, semáforos apagados, vehículos abandonados, transporte público, animales muertos y otras situaciones que requieran atención por parte de las dependencias municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/superan-las-500-detenciones-en-ramos-arizpe-durante-mayo-por-operativos-y-vigilancia-preventiva-NL21088063

El sistema genera un folio de seguimiento para cada reporte, lo que permite a la ciudadanía consultar el estatus de su solicitud y dar seguimiento a la atención de manera ágil y directa.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a utilizar los canales oficiales de atención ciudadana para reportar cualquier necesidad relacionada con servicios básicos e infraestructura urbana en colonias y sectores de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piñata con dueño

Piñata con dueño
true

Marco Antonio Almanza: Recibió una llamada... y no se entregó
true

POLITICÓN: Crece polémica de profesor de Jurisprudencia; nuevo video exhibe a Óscar Nájera dando alcohol a una alumna
El crecimiento de maleza derivado de las lluvias y las altas temperaturas favorece la presencia de serpientes y otros animales ponzoñosos, por lo que autoridades recomendaron mantener limpios patios y terrenos.

Altas temperaturas elevan presencia de serpientes, arañas y alacranes en Coahuila
Durante la presentación de las actividades, autoridades eclesiásticas destacaron que la celebración busca fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades católicas y reflexionar sobre el camino recorrido desde la creación de la diócesis.

Celebrará Diócesis de Saltillo 135 años con misas, conferencias y actividades culturales
En el futbol amateur de Saltillo, un partido puede pasar de la convivencia a la riña en cuestión de minutos. Entre canchas, patrullas y reclamos, la violencia revela una pregunta incómoda: ¿por qué nos peleamos tanto si solo se trata de jugar?

¿Por qué los hombres nos peleamos tanto en el futbol amateur?
El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 13.

Tras una agonizante semana de amenazas, Rusia bombardea Kiev
Si los tres países no lo renuevan antes del 1 de julio, se pasaría a un modelo de revisiones anuales durante una década antes de su expiración.

Quiere Canadá renovar T-MEC por otros 16 años