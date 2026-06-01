Emite Ramos Arizpe alerta preventiva por aumento en probabilidad de precipitaciones

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    Emite Ramos Arizpe alerta preventiva por aumento en probabilidad de precipitaciones
    Protección Civil de Ramos Arizpe exhortó a la población a reforzar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias para los próximos días. CORTESÍA

Autoridades llaman a reforzar medidas de seguridad en hogares, vialidades y espacios públicos ante condiciones climáticas adversas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el incremento en la probabilidad de precipitaciones previsto para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas y mantenerse informada mediante los canales oficiales de monitoreo meteorológico.

De acuerdo con los pronósticos más recientes, las condiciones para lluvias podrían intensificarse entre miércoles y viernes, concentrándose el mayor potencial durante la jornada del jueves. Por ello, las autoridades recomendaron extremar precauciones tanto en zonas urbanas como en carreteras, además de verificar el estado de viviendas, comercios e instalaciones que pudieran resultar vulnerables ante las inclemencias del tiempo.

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Entre las acciones preventivas sugeridas destaca el aseguramiento de puertas, ventanas, techumbres ligeras, lonas y cualquier objeto susceptible de ser desplazado por ráfagas de viento o escurrimientos. Asimismo, se pidió mantener libres de basura patios, banquetas, alcantarillas y sistemas de drenaje para favorecer el desalojo del agua y reducir riesgos de encharcamientos.

Para quienes deban desplazarse en automóvil, Protección Civil recomendó disminuir la velocidad, respetar la señalización vial, conservar una distancia prudente entre vehículos y circular con luces encendidas cuando existan condiciones de lluvia o visibilidad reducida.

$!Mantener limpios desagües, patios y banquetas ayuda a reducir riesgos de encharcamientos y afectaciones durante las precipitaciones.
Mantener limpios desagües, patios y banquetas ayuda a reducir riesgos de encharcamientos y afectaciones durante las precipitaciones. CORTESÍA

La dependencia también advirtió sobre la posible presencia de neblina y bancos de niebla en algunos sectores, por lo que sugirió utilizar luces bajas o antiniebla, evitar las luces altas y conducir con mayor precaución para mantener una visibilidad adecuada.

De igual forma, recordó que durante fenómenos meteorológicos es fundamental evitar refugiarse bajo árboles, estructuras inestables o construcciones deterioradas, así como mantenerse alejado de cauces, arroyos, corrientes de agua y áreas propensas a acumulaciones importantes de escurrimientos.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 911 o al teléfono de Protección Civil Municipal 844 488 6981, disponibles para brindar atención y auxilio de manera oportuna.

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