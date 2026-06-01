Superan las 500 detenciones en Ramos Arizpe durante mayo por operativos y vigilancia preventiva

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    Superan las 500 detenciones en Ramos Arizpe durante mayo por operativos y vigilancia preventiva
    Tan solo el fin de semana fueron detenidas 35 personas en sectores del poniente de la ciudad. CORTESÍA

Acciones coordinadas entre corporaciones fortalecen el orden público y la respuesta ante reportes ciudadanos.

RAMOS ARIZPE, COAH.-Las estrategias de seguridad implementadas en Ramos Arizpe permitieron concretar 545 detenciones durante el mes de mayo, resultado de operativos de vigilancia, recorridos preventivos y la atención permanente a reportes ciudadanos en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con las autoridades, la cifra contempla tanto a personas aseguradas por faltas administrativas como a quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/emite-ramos-arizpe-alerta-preventiva-por-aumento-en-probabilidad-de-precipitaciones-GL21087706

Los resultados forman parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que mantienen presencia permanente en colonias, zonas comerciales, espacios públicos y vialidades con el objetivo de preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

En estos trabajos participan elementos de la Policía Preventiva Municipal, Secretaría de Marina, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y demás instituciones integradas a los esquemas de coordinación en materia de seguridad.

$!Elementos municipales, estatales y federales mantienen acciones coordinadas de vigilancia en diversos sectores de Ramos Arizpe.
Elementos municipales, estatales y federales mantienen acciones coordinadas de vigilancia en diversos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

OPERATIVO EN EL PONIENTE DEJA 35 ASEGURADOS

Como parte de estas labores, durante el pasado fin de semana se desarrolló un operativo especial en diversos sectores del poniente de la ciudad, cuyo resultado fue la detención de 35 personas relacionadas con distintos delitos, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de los procedimientos correspondientes.

Las autoridades destacaron que la vigilancia preventiva, el cumplimiento de los reglamentos municipales y la denuncia ciudadana continúan siendo herramientas fundamentales para fortalecer la convivencia social y contribuir a la reducción de conductas que afectan el orden público.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para utilizar de manera responsable los canales de emergencia y denuncia, a fin de reportar situaciones que representen riesgos para las familias o alteren la tranquilidad en las comunidades.

Finalmente, se informó que los operativos de proximidad social, patrullaje y vigilancia continuarán de forma periódica en distintos puntos del municipio como parte de la estrategia permanente de prevención y seguridad.

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