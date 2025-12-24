Baja en 152 mil personas la población económicamente activa en México respecto de noviembre de 2024

En el mes de noviembre de 2025, la población económicamente activa (PEA) en México se redujo en 152 mil personas respecto del mismo mes de 2024, para situarse en 61.5 millones de individuos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el comportamiento del mercado laboral del país, presentó también datos sobre ocupación, informalidad laboral, subocupación y desocupación.

El pasado mes de noviembre, la tasa de participación económica, es decir, el porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno, se ubicó en 59.0 por ciento. En noviembre de 2024 fue de 60.0 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Llega la navidad al Vaticano con el encendido de su árbol de 25 metros

Por otra parte, la tasa de subocupación —porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional— fue 7.2 por ciento. En el penúltimo mes de 2024, se estableció en 8.9 por ciento.

La medición del INEGI agrega que la tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 37.5%, una vez que, en noviembre de 2024, se situó en 34.5 por ciento.

Más del 50% en informalidad

Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento. En el mismo mes del año anterior se ubicó en 54.6 por ciento.

Respecto de la composición de la población de 15 años y más, efectivamente, en noviembre de 2025 la PEA fue de 61.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.0 por ciento.

Dicha cantidad significó una disminución de 152 mil personas en relación con noviembre de 2024, destaca el informe estadístico.

Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.1 % y la de hombres, de 74.6 por ciento. Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 1.6 por ciento, y la de hombres, 0.5 puntos porcentuales.

La población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas (97.3% de la PEA): una caída anual de 163 mil personas y, según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.3 millones y de hombres, 35.5 millones: una caída anual en ellas de 440 mil y un alza en ellos de 278 mil.

En el mes de referencia, la población desocupada fue de 1.6 millones de personas, es decir, un crecimiento anual de 11 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 714 mil en noviembre de 2025 y en 705 mil en noviembre del año pasado. La desocupación de hombres se situó en 923 mil, mientras que, en el penúltimo mes de 2024, en 921 mil.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 42.8 millones de personas (41.0% de la población de 15 años y más): subió en 1.8 millones de personas respecto a noviembre de 2024.

De esta categoría, 5.6 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones para hacerlo, por lo que constituyen el grupo que eventualmente podría participar en el mercado laboral. En términos relativos, la PNEA disponible representó 13.0 por ciento. En noviembre de 2024, esta fue de 13.4 por ciento.