Bar al norte de Saltillo continúa afectando a vecinos de Los Pinos con ruido e invasión de autos

Javier Cantú, vecino del sector, señaló que “sí hay una incomodidad”, principalmente ocasionada por los automóviles estacionados en la zona residencial.

“Se estacionan en las noches, los sábados o los viernes, y luego están tirados en la calle. A mí el ruido no me afecta mucho, pero lo que sí me afecta es que se paran por aquí, se orinan, y avientan botes o quiebran botellas”, indicó.