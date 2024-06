Saltillo: interviene Municipio en conflicto vecinal en Jardines de Versalles

Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, explicó que en el conflicto vecinal registrado en el fraccionamiento Residencial Jardines de Versalles, podrían configurarse los delitos de secuestro o despojo, ya que un grupo de vecinos impide la libre salida de otros vecinos, no los deja entrar o impone restricciones al libre tránsito.

Aclaró que la Ley General de Asentamientos Humanos y su homóloga en Coahuila no contemplan en sus disposiciones la existencia de los llamados fraccionamientos cerrados o privados.

El Municipio intervino en el conflicto vecinal registrado en Versalles a solicitud de los propios involucrados, pues un grupo limita o condiciona el acceso a otros moradores y visitantes. La autoridad determinará la validez o ilegalidad de las restricciones impuestas en su interior. Entre los vecinos de los sectores 1 y 2, existe una disputa por el porcentaje del pago de mantenimiento, lo que generó una deuda de 2 millones de pesos.

“Se les dice que no pueden condicionar el acceso, la salida o la entrada a ninguno de los residentes de ese fraccionamiento privado. Si alguien no ha pagado la cuota u otras cuestiones internas, esos son asuntos que no nos competen. Donde sí intervenimos como autoridad es cuando se niega o dificulta la salida o entrada a un vecino”, mencionó.

“Si no permites que alguien salga, eso es un delito. ¿Cómo se llama cuando no dejas salir a alguien de un lugar? Pues secuestro. ¿Y si no lo dejas entrar? Pues despojo. Sí, eso es lo que hemos estado discutiendo con los vecinos, tratando de sensibilizarlos para que lleguen a acuerdos. Hasta ahora hemos logrado buenos términos y seguiremos trabajando en ello”, señaló.

Añadió que el Municipio ha intervenido en situaciones similares que han ocurrido en otros fraccionamientos en distintos sectores de la ciudad y, a través de la Justicia Cívica, se logran acuerdos para mejorar la convivencia vecinal y prevenir conflictos.

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PALAPAS

Por otra parte, informó que están revisando el funcionamiento de las palapas y aquellas que no cumplan con los requisitos legales serán clausuradas y multadas. Si tienen autorización pero falta algún requisito, se les da la oportunidad de regularizarse.

Añadió que hay personas que tienen su propia palapa pero las utilizan para alquilarlas sin cumplir con los requisitos legales y de funcionamiento. En estos casos, utilizan redes sociales como Facebook y WhatsApp para ofrecerlas en alquiler, en un proceso muy sencillo.

Las multas para palapas legales e ilegales pueden ir desde apercibimientos hasta clausuras temporales o definitivas, además de multas de hasta 94 mil pesos. Además, algunos propietarios tienen autorización para eventos específicos como fiestas infantiles, pero las utilizan para celebrar fiestas de quinceañeras, bodas o fiestas después de eventos.

“Eso es lo que estamos viendo, especialmente si no tienen permiso para vender alcohol; en esos casos procedemos con la clausura inmediata y una sanción, que puede ser una multa”, comentó.

“Las denuncias han aumentado. Invitamos a la ciudadanía a que nos hagan saber sus inquietudes; ahí es donde entra en juego la justicia cívica, que nos ha ayudado mucho a resolver este tipo de problemas”, dijo, destacando que hay casos en los que los propietarios se comprometen por escrito a no utilizar estos espacios de manera diferente a lo autorizado.

Los vecinos pueden reportar palapas clandestinas o que incumplen con las reglas de funcionamiento a Protección Civil, Desarrollo Urbano, la Policía Municipal o al propio Ayuntamiento.

“Si cumplen con los requisitos y cuentan con el consentimiento de los vecinos, pueden operar. Pero aquellas que no tienen permiso las clausuraremos. No hay duda al respecto; ese es el acuerdo que hemos tomado con todas las autoridades para evitar accidentes graves”, concluyó.