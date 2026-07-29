Bibliotecas de Coahuila acercan la lectura a niñas y niños durante el verano

José Domingo Ortiz, encargado de la Biblioteca “Manuel Múzquiz Blanco”, informó que tan solo en la primera etapa de los cursos de verano, ese recinto recibió a 67 menores, distribuidos en los turnos matutino y vespertino.

Alrededor de 140 bibliotecas públicas de Coahuila participan durante este verano en un programa estatal diseñado para fomentar la lectura entre niñas y niños mediante talleres, juegos y actividades culturales durante el periodo vacacional.

Las actividades fueron diseñadas para que los participantes se acerquen a los libros de una manera dinámica, con ejercicios que combinan lectura, juegos, manualidades, dibujo y otras propuestas recreativas.

LECTURA ENTRE JUEGOS Y MANUALIDADES

Ortiz explicó que el personal bibliotecario recibió capacitación previa para desarrollar las actividades y generar entre los menores un mayor interés por la lectura.

Entre los talleres programados se encuentra “Mel lees lo mismo que un libro”, inspirado en la obra del poeta Jaime Sabines, así como “Preguntas al estante”, dinámica en la que los participantes interactúan con los libros mediante juegos.

El programa también contempla actividades vinculadas con el deporte y la literatura, con la finalidad de ofrecer alternativas de aprendizaje y entretenimiento durante las vacaciones.

El encargado de la biblioteca señaló que estos espacios han ampliado su función y actualmente operan como centros culturales en los que, además del préstamo de libros, se realizan conferencias, exposiciones, talleres y actividades artísticas durante todo el año.

“Las Leyendas de Saltillo”, es una de las obras favoritas de los niños.