Reconocen vecinos a periodista de VANGUARDIA por cobertura de su movimiento ciudadano

La distinción formó parte de la ceremonia de reconocimientos realizada durante el festival, en el que habitantes de la colonia destacaron la participación de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, acompañaron la causa vecinal.

Durante la tercera edición del Festival del Nogal, vecinos de la colonia Jardín entregaron un reconocimiento a la editora de VANGUARDIA, Sarah Estrada, por la cobertura periodística que brindó al movimiento ciudadano surgido para defender el entorno del sector y dar seguimiento a las acciones emprendidas por la comunidad.

Al recibir el reconocimiento, Estrada afirmó que el homenaje tiene un valor especial al provenir de los propios ciudadanos que impulsaron el movimiento. “Frente a cualquier otro premio que pudiera darte alguna institución o quien sea, sí siento que tiene, al menos en mi consideración, como mucho peso y valor porque viene de la misma ciudadanía”, expresó.

La periodista recordó que una de las coberturas que más la marcaron fue la relacionada con los intentos por dañar el nogal que da identidad a la colonia, un árbol que los vecinos consideran símbolo de resistencia y de la lucha emprendida para proteger su entorno. También destacó que, a lo largo de los años, el festival se ha convertido en un espacio donde se refleja la organización y participación de la comunidad.

Al volver para recibir el reconocimiento, señaló que el movimiento continúa demostrando la importancia de la participación ciudadana. “Está padre que no quiten el dedo del renglón, que sigan con esto y ver que, a través del empuje de los vecinos, se van sumando cada vez más colonias de Saltillo. Ellos son el ejemplo de que no es así”, comentó, al referirse a la percepción de que los saltillenses son poco participativos en las causas sociales.

Finalmente, felicitó a los vecinos por mantener vivo el movimiento y por impulsar un festival que, además de promover la convivencia, recuerda el valor de la organización ciudadana para defender causas de interés colectivo.