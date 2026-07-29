Reconocen vecinos a periodista de VANGUARDIA por cobertura de su movimiento ciudadano

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reconocen vecinos a periodista de VANGUARDIA por cobertura de su movimiento ciudadano
    Sarah Estrada, periodista de VANGUARDIA, fue reconocida por acompañar la causa vecinal.

La periodista destacó que el homenaje tiene un significado especial al provenir de la ciudadanía que impulsó la defensa de la colonia y mantiene vigente la organización comunitaria

Durante la tercera edición del Festival del Nogal, vecinos de la colonia Jardín entregaron un reconocimiento a la editora de VANGUARDIA, Sarah Estrada, por la cobertura periodística que brindó al movimiento ciudadano surgido para defender el entorno del sector y dar seguimiento a las acciones emprendidas por la comunidad.

La distinción formó parte de la ceremonia de reconocimientos realizada durante el festival, en el que habitantes de la colonia destacaron la participación de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, acompañaron la causa vecinal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-celebran-el-tercer-festival-del-nogal-con-musica-reconocimientos-y-un-llamado-a-fortalecer-la-organizacion-comunitaria-PM22489125

Al recibir el reconocimiento, Estrada afirmó que el homenaje tiene un valor especial al provenir de los propios ciudadanos que impulsaron el movimiento. “Frente a cualquier otro premio que pudiera darte alguna institución o quien sea, sí siento que tiene, al menos en mi consideración, como mucho peso y valor porque viene de la misma ciudadanía”, expresó.

La periodista recordó que una de las coberturas que más la marcaron fue la relacionada con los intentos por dañar el nogal que da identidad a la colonia, un árbol que los vecinos consideran símbolo de resistencia y de la lucha emprendida para proteger su entorno. También destacó que, a lo largo de los años, el festival se ha convertido en un espacio donde se refleja la organización y participación de la comunidad.

Al volver para recibir el reconocimiento, señaló que el movimiento continúa demostrando la importancia de la participación ciudadana. “Está padre que no quiten el dedo del renglón, que sigan con esto y ver que, a través del empuje de los vecinos, se van sumando cada vez más colonias de Saltillo. Ellos son el ejemplo de que no es así”, comentó, al referirse a la percepción de que los saltillenses son poco participativos en las causas sociales.

Finalmente, felicitó a los vecinos por mantener vivo el movimiento y por impulsar un festival que, además de promover la convivencia, recuerda el valor de la organización ciudadana para defender causas de interés colectivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Medios De Comunicación

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud