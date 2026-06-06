Blinda Coahuila edificios públicos y vehículos oficiales por jornada electoral

Con el objetivo de garantizar la imparcialidad de los servidores públicos durante la jornada electoral de este domingo, el Gobierno de Coahuila implementó acciones de blindaje electoral que incluyeron la clausura temporal de edificios gubernamentales y la inmovilización de vehículos oficiales en toda la entidad. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) informó que, al concluir la jornada laboral del viernes 5 de junio, integrantes de los Comités Internos de Blindaje Electoral (CIBE) colocaron sellos de clausura en puertas y accesos a estacionamientos de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, se verificó que las unidades oficiales permanecieran resguardadas y encintadas dentro de los estacionamientos institucionales, con excepción de los vehículos destinados a servicios esenciales, como seguridad pública y protección civil. De acuerdo con la dependencia, cada una de las acciones fue documentada mediante actas y registrada en una plataforma electrónica habilitada por la SEFIRC, con el propósito de transparentar el cumplimiento de las medidas preventivas durante el Proceso Electoral Local 2026.

Las autoridades estatales señalaron que los sellos y cintas de resguardo permanecerán colocados hasta el próximo lunes 8 de junio. A partir de las 9:00 horas, los mismos integrantes de los CIBE realizarán el retiro de los dispositivos y la reapertura de los inmuebles gubernamentales.

La SEFIRC destacó que estas acciones no solo se llevaron a cabo en las dependencias estatales, sino también en los 38 municipios de Coahuila, donde las contralorías municipales y los Comités Internos de Blindaje Electoral supervisaron la aplicación de las medidas. El Gobierno estatal señaló que el blindaje electoral forma parte de las acciones orientadas a prevenir el uso indebido de recursos públicos y fortalecer la legalidad y transparencia durante el desarrollo de la jornada comicial.

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