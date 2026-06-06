Mañana hay una cita impostergable con Coahuila

Infórmese, estamos a un día de la elección de diputados locales , es menester que usted se entere de quien aspira a ello, NO VOTE A CIEGAS. Ya después no valen ni los berrinches, ni los corajes, ni las mentadas de madre a los interfectos. No existe instrumento de cambio más válido de la democracia que el voto. Constituye el vínculo más sólido de esta, por el transita la relación más significativa entre gobierno y comunidad.

Votar en los comicios en los que se elige a los legisladores –diputados locales– no es un asunto baladí, ni una monserga, ni algo que no sirva para nada ni para nadie. Ya es hora de ponerle un hasta aquí a la indiferencia de la clase media, a la complicidad de los pudientes y a la ignorancia de los marginados. Hay infinidad de personas que no se presentan a votar –como el grueso de los clasemedieros– que dicen que para qué ir a ejercer su derecho si siempre ganan los mismos y otros que van a la casilla y marcan sin son ni trón por el que sea, porque no se molestaron siquiera por preguntar quiénes eran los candidatos de los diversos partidos políticos y coaliciones. Esto es uno de los principales factores por los que han llegado a ocupar cargos de elección popular gente inútil y deshonesta, solapados por sus propios partidos y el vetusto y podrido sistema imperante.

El voto permite las transiciones de poder entre las DIFERENTES fuerzas POLÍTICAS, así como reformas constitucionales. Por eso es tan importante ir a votar en conciencia. Entre más personas voten, más representados estarán los intereses de la población, y esto se traduce en un futuro mejor para la ciudadanía. A través del voto podemos expresar nuestra postura sobre temas fundamentales e influir en el decurso de las acciones que tomen desde el Ejecutivo. No olvidemos que el Poder Legislativo es el equilibrio institucional del Poder Ejecutivo, determinado esto por el Poder Constituyente, este último es el creador de los tres poderes.

Que no nos ganen ni la indiferencia, ni el órale que ahí se va, órale y a mí qué. Dejémonos de comportarnos como irresponsables. Hay un montón de asuntos que no nos gusta como fluyen o ni siquiera fluyen. Del cielo no nos van a caer las soluciones. Tenemos que generarlas, en nuestro deber de amor con la tierra en la que vivimos, todo es perfectible, de nosotros depende en mucho que así suceda. Repartir culpas por lo que no se hace, es lo más fácil, hacerse cargo de que esto cambie está en nuestras manos. Mañana podemos cambiar lo que no está bien y mejorar lo que sí lo está.

Indague el nombre del candidato o candidata de su distrito, conozca su trayectoria, la trayectoria dice mucho de la capacidad para el desempeño del puesto al que aspira. Ocúpese hoy, sino lo ha hecho, de preguntar al respecto, para que mañana usted esté bien seguro de la persona en la que va a depositar su confianza en la próxima Legislatura de nuestra identidad federativa.

Y va la segunda parte, que está menos atendida que la primera. La ciudadanía no está acostumbrada a llamar a cuentas a sus representantes. Triste e indignantemente hay legisladores que llegan y sienten que ni el aire que respiran los merece. Y eso se explica, no hay seguimiento a su desempeño.

¿Se puede? Claro que se puede y bien objetivamente. ¿Cómo? Con una plataforma creada ex profeso para evaluar su desempeño. Se pueden utilizar plataformas oficiales y ciudadanas, en las que se analiza su asistencia, votaciones, productividad y congruencia política.

Está por un lado, lo que se conoce como Buró Parlamentario. Se trata de un observatorio ciudadano apartidista al que se puede acudir para consultar de manera muy fácil el nivel de trabajo de cada legislador, su congruencia, las iniciativas presentadas y su actividad en lo general.

A nivel federal, de acuerdo a lo que consulté existe un Sistema de Información Legislativo (SIL) que permite conocer la integración del Congreso, el perfil de los legisladores, información puntual y darle seguimiento en vivo a las sesiones en el pleno. Existe también el Pleno Ciudadano, se trata de una aplicación móvil donde al registrar tu domicilio, se identifica automáticamente evaluar su trabajo legislativo, su transparencia, su gestión y su interacción.

Está también el Congreso Calificado: Una iniciativa ciudadana que mide trimestralmente el desempeño individual de los legisladores a través de 14 indicadores específicos (como iniciativas, asistencia, y rendición de cuentas).

Cuando se sigue al legislador, los estudiosos del tema sugieren que no solo se mida la cantidad de iniciativas que presente, también la calidad de las mismas y la relevancia de si generan un impacto social o se quedan nada más en el cumplimiento de la cuota.

¿Por qué no instituirlo? Fortalece la gobernabilidad, se tiene un puente real entre el representante y sus representados. Así se fortalece la soberanía del pueblo, los soberanos somos nosotros, así lo dice el Artículo 39 de la Constitución Federal: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”