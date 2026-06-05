Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios
    Quedará suspendida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo el estado durante ese periodo. GENERADA POR IA

La restricción estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026

Este fin de semana permanecerá vigente en todo Coahuila la suspensión temporal de la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral del 7 de junio, como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades para preservar el orden y la tranquilidad durante el proceso democrático.

De acuerdo con las disposiciones estatales, la restricción entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026, periodo durante el cual quedará prohibida la comercialización y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llaman-a-respetar-ley-seca-durante-jornada-electoral-habra-operativo-especial-de-vigilancia-en-torreon-AK21183443

La medida será aplicable a todos los establecimientos que cuenten con licencia o permiso para la venta de alcohol, incluidos restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás negocios autorizados para su distribución o consumo.

Además de la suspensión de ventas, la disposición contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones, festejos y espacios abiertos al público. Esto incluye eventos sociales como bodas, fiestas de XV años, bailes, reuniones en palapas, jardines, salones de eventos y cualquier otro lugar donde se suministren o consuman bebidas embriagantes durante el periodo establecido.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía, así como a propietarios, organizadores de eventos y responsables de establecimientos, a respetar la disposición vigente y colaborar con las medidas implementadas para garantizar una jornada electoral ordenada y segura.

Asimismo, recordaron que el incumplimiento de esta medida podrá derivar en sanciones administrativas y otras acciones previstas en la legislación aplicable, por lo que se mantendrán labores de supervisión y vigilancia para verificar su cumplimiento.

Durante la sesión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, celebrada el pasado lunes, representantes de los tres órdenes de gobierno reiteraron la importancia de la denominada Ley Seca como una herramienta preventiva orientada a mantener la seguridad, la civilidad y la paz pública antes, durante y después de la jornada electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/multas-de-hasta-40-mil-pesos-a-quienes-violen-la-ley-seca-durante-jornada-electoral-en-coahuila-JH21157806

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los mecanismos institucionales que buscan generar condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y respeto.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de preservar las condiciones de paz, legalidad y gobernabilidad en la entidad, a fin de garantizar que las y los coahuilenses participen en el proceso electoral de manera libre, secreta y segura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila
Ley Seca

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cría cuervos

Cría cuervos
true

AMLO: Lengua le sobra; buen sentido le falta

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la inspección de becerros recién nacidos, así como la atención inmediata de lesiones ocasionadas por manejo, cercos o procedimientos de campo.

Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila
El accidente ocurrió en un terreno ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, donde el afectado fue atendido inicialmente por socorristas antes de ser llevado al IMSS.

Muere jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

Todas las Rumble Bee incluyen tracción integral activa permanente, caja de transferencia Borg Warner 48-11 con reparto variable de torque en modo 4x4.

A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo
El sencillo toma inspiración de una experiencia común entre los aficionados: vivir citas, amistades y recuerdos alrededor de los juegos de Saraperos.

Emiliano Ortiz homenajea a Saraperos de Saltillo con el tema ‘Una Temporada Más’
La recolección de cerezas en el noroeste del Pacífico atrae cada año a miles de trabajadores migrantes bajo el programa H-2A, quienes buscan mejores ingresos a pesar de la reciente reducción de salarios y los desafíos del sector.

Las granjas en EU dependen más que nunca de un problemático programa de visas
Zelensky parecía estar intentando aprovechar un momento crucial de la guerra.

Zelensky pide negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra en una carta pública dirigida a Putin