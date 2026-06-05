Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios

De acuerdo con las disposiciones estatales, la restricción entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026, periodo durante el cual quedará prohibida la comercialización y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio estatal.

Este fin de semana permanecerá vigente en todo Coahuila la suspensión temporal de la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral del 7 de junio, como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades para preservar el orden y la tranquilidad durante el proceso democrático.

La medida será aplicable a todos los establecimientos que cuenten con licencia o permiso para la venta de alcohol, incluidos restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás negocios autorizados para su distribución o consumo.

Además de la suspensión de ventas, la disposición contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones, festejos y espacios abiertos al público. Esto incluye eventos sociales como bodas, fiestas de XV años, bailes, reuniones en palapas, jardines, salones de eventos y cualquier otro lugar donde se suministren o consuman bebidas embriagantes durante el periodo establecido.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía, así como a propietarios, organizadores de eventos y responsables de establecimientos, a respetar la disposición vigente y colaborar con las medidas implementadas para garantizar una jornada electoral ordenada y segura.

Asimismo, recordaron que el incumplimiento de esta medida podrá derivar en sanciones administrativas y otras acciones previstas en la legislación aplicable, por lo que se mantendrán labores de supervisión y vigilancia para verificar su cumplimiento.

Durante la sesión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, celebrada el pasado lunes, representantes de los tres órdenes de gobierno reiteraron la importancia de la denominada Ley Seca como una herramienta preventiva orientada a mantener la seguridad, la civilidad y la paz pública antes, durante y después de la jornada electoral.