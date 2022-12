Saltillo, Coah.- Decenas de trabajos de brujería fueron localizados este domingo en el panteón de San Esteban.

Los Wicos, un matrimonio dedicado a la liberación de personas “trabajadas” en la hechicería documentó desde su cuenta de Facebook el recorrido por el antiguo cementerio.

Los especialistas aseguran que cada trabajo revela como el odio, el coraje y el rencor se han adueñado de la sociedad.

“Me frustra hasta donde hemos llegado como seres humanos, creer que el actuar de esta manera nos va a dar algo positivo, creer que ir con un brujo y pagarle miles de pesos y creer que te va a ayudar a estar bien colocando gente en un panteón, con un muerto, usando huesos de un muerto, carne podrida, orines. ¿Qué nos hace pensar como seres humanos que toda esa porquería nos va a estabilizar como personas?, estamos equivocados”, aseguró Angy Reyna, conocida en redes sociales como Doña Wica.

Angy asegura que desde niña posee el don de la clarividencia, el cual le fue heredado. Su madre posee el de la curación y sus bisabuelos eran chamanes en el estado de San Luis Potosí.

A los cinco años de edad tuvo sus primeras premoniciones, “decía y veía cosas que la gente no entiende”, detalló, “principalmente cosas que estaban por suceder”.

Cuenta que en primaria le comentó a un profesor que su esposa tendría un accidente, y al siguiente día, ocurrió. “Me señalaron de bruja. Mi mamá me retiró de la escuela”, contó Angy, quien recordó una infancia triste.

“Fueron momentos caídos de sufrir, mi vida fue muy sufrida, mi niñez fue muy sufrida sin tener amigos. Los papás lo veían mal, decían a lo mejor esa niña era del diablo. Te empiezan a señalar y pues sufrí, pero me hizo madurar y entender que soy diferente”.

Cuando sus premoniciones se cumplieron y se habían olvidado, Angy regresó a su vida cotidiana, pero al casi cumplir los 11 años, el don se manifestó de nuevo y con mayor fuerza. Desde entonces se permitió tenerlo y canalizarlo para ayudar. Incluso comenta que ha tenido que documentarse para poder distinguir una posesión de un padecimiento psicológico.

“Yo solo recibía gente para consulta y ayuda, pero nos llegaron muchos casos de niños, enfermos sin razón. Estaba bien frustrada de ver tantos casos de niños enfermos y mi esposo me dice, -vamos a caminar-, y nos fuimos a un cementerio en Monterrey y empezamos a ver la brujería”.

Ante ello, Los Wicos se pusieron como meta liberar a las personas. Felipe Salas, esposo de Angy rastrea los trabajos, los extrae, y los llevan a con ellos para luego hacer un ritual de liberación.

Fue en estos recorrido que iniciaron hace cinco años, donde encontraron la razón de tantos niños enfermos sin razón y ataques de pánico en las madrugadas. “Cuándo les colocan desesperos a las parejas, siempre afecta a los niños de alguna manera y nos llegaban casos de niños con ansiedad, que despertaban gritando, llorando”.

Doña Wica asegura que a los largo de los años solo ha visto gente amarrada por amor, cuando quienes han pedido esos trabajos saben que nunca será amor real; destrucciones y salaciones.

“No me he encontrado trabajos para que les vaya bien, para que les vaya bien como familia, para armonizar, para liberar. Todos son malos, cuando no son amarres de amor forzado, son destrucciones. Nos hemos encontrado huesos humanos, carne podrida, fetos, puras cosas con el objetivo de destruir, de dañar”.

De acuerdo a Angy, al difunto cuya tumba resguarda todos estos “trabajos”, no le afecta, en su sueño eterno, sin embargo, “es el tormento de la falta de respeto por los que ya no están con nosotros. Creo que el muerto es polvo, pero nos hemos encontrado bolsas de restos de personas, cráneos tirados, regados. ¿Cómo hemos perdido el respeto por los difuntos?”.

La clarividente aseguró que esos hallazgos muestran el olvido de las personas por sus seres queridos, “porque cuando la gente ve en las transmisiones que en las tumbas de sus muertos donde encontramos brujería nos reclaman, pero sí les decimos que los abandonaron y que la gente se provecha de eso, de la falta de amor y la gene viene y hace mal uso”.

“Nos tocó aquí en Saltillo, hay una tumba que tiene un orificio y adentro hay una pirámide de tantos trabajos que le han echado”, dijo Angy, quien manifestó la complicidad de los trabajadores de los panteones que por dinero no solo permiten el depósito de “trabajos, si no también que se extraigan restos o se hagan perforaciones para enterrar la brujería. Cosa que aseguró al final también es en perjuicio de quienes ayudan a los brujos a hacer daño.

HALLAZGOS MACRABROS

Los Wicos compartieron a VANGUARDIA experiencias de hallazgos que en su proceso de liberación han tomado venganza contra ellos.

Es el caso de un servicio que fueron a dar en un municipio de Nuevo León, donde sin razón fallecieron dos personas. “No les encontraban nada medicamente hablando. Vamos, sentimos que el trabajo estaba ahí. Felipe voltéa la cama donde murió la pareja y debajo estaba una cosa horrible, era una piel de una animal, con cuernos de madera y alambra; olía tan mal, que los familiares pensaban que eran los enfermos los que olían mal”.

El envuelto fue descrito por Angy como una macumba demoniaca, un demonio tallado en madero cuyo fin es llevar la peor de las muertes. “Nos llevamos la pieza a la casa, la envitrinamos, (sic) y que se nos quema la casa. Nuestra casa se quemó, nuestras investigaciones, nuestro equipo de grabación, nuestras evidencias”.

En otro caso, en Torreón, fueron contratados desde Estados Unidos. Los familiares de un hombre no encontraban respuesta médica a sus auto atentados. Acudieron hasta la casa donde vivía en el municipio lagunero y encontraron un sapo disecado con la foto del señor. “Esa perdona se atacaba a sí mismo, la propia esposa le hizo el trabajo. Él se fue a Estados Unidos y ella hizo un trabajo de dominación económica para que todo lo que el recibiera, todo se lo diera a ella”.

Doña Wica asegura que las personas son negativas por naturaleza y que por ello siempre es bueno un “empujonsito”, siempre y cuando se haga sin dañar. “No todo lo malo que nos pasa es brujería, pero yo recomiendo fe y protección, liberar nuestros hogares de odio, coraje y rencor, porque toda la gente tiene algo en contra de alguien. Mi coraje es que hay gente que paga miles por dañar”.