Bullying, principal motivación para aprender artes marciales en Saltillo

Teddy Bustillos apela a ética y pide no convertir a víctimas en agresores

Estos dos casos obligan a replantearse la motivación para aprender técnicas de combate.

Para el entrenador coahuilense Eduardo Bustillos, la motivación depende de experiencias personales, pero la diferencia está en el enfoque que cada persona da.

“Hay personas que se agarran de las artes marciales para hacer bullying, otros más para salir de depresiones, bajar de peso, o para desestresarse”, dijo, al mismo tiempo en que recalcó que la técnica se debe usar para defenderse, no para aprovecharse .

Incluso, recuerda que él se inició en esta disciplina a los 15 años, para contener agresiones, debido al bullying que llegó a sufrir en partidos de futbol. “Cuando se hacen juegos no profesionales, se llegan a hacer peleas por los resultados. Yo tenía 15 años y jugaba con adultos. Fue mi hermano quien me llevó a las clases, porque no siempre podía estar defendiéndome”.

Empezó con el maestro Javier Ramos y con el tiempo se convirtió en competidor nacional.

En el proceso de aprendizaje es muy importante la academia a la que se acude. “No porque se enseñen artes marciales quiere decir que todas las academias te van a inculcar lo mismo. Como cualquier otra disciplina hay personas buenas y malas. Es importante identificar con quien entrenas”.

Como recomendación a padres de familia o personas interesadas en aprender artes marciales, dijo que es importante ver cómo se realizan los entrenamientos, qué les dicen, y qué trayectoria tiene el entrenador. Para que no se repitan historias como las de San Luis Potosí.

“La verdad es que ese fue un abuso de fuerza, poder y conocimiento. Y debe de penalizarse y que nunca más vuelva a dar clase, porque una persona así es un peligro”, dijo Teddy Bustillos.

RESTRINGEN ENTRENAMIENTO CUANDO DETECTAN AGRESIONES

Eduardo tiene trece años con su academia. Además de transmitir la técnica aconseja a sus alumnos no utilizar el conocimiento para agredir.

“Disciplina, formación, respeto, compañerismo, es lo que yo trato de inculcar. Me han tocado situaciones de muchachos que llegan golpeados, navajeados o con intentos de asalto. Siempre les digo que para eso es el entrenamiento, para contener, pero no para que se estén peleando”, dijo.

“Me han tocado chavos que se van a bares y a media noche se agarran a golpes. En estos casos los regaño y les he negado la entrada, porque el arte marcial no es para agredir”, concluyó.