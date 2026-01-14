$!Cabildo de Piedras Negras niega autorización a plataformas digitales de transporte como ‘FAXI’

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Cabildo de Piedras Negras emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía que no existe autorización alguna para la operación de plataformas digitales destinadas a la prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros en la ciudad.

La autoridad municipal fue enfática al señalar que hasta la fecha “no ha autorizado, validado, reconocido ni celebrado acuerdo alguno” relacionado con este tipo de servicios tecnológicos. El comunicado hace una mención específica a la aplicación conocida como “FAXI”, aclarando que esta, al igual que otras de su tipo, no cuenta con el aval del gobierno local para operar.

En este sentido, la Dirección de Transporte Municipal se deslinda expresamente de cualquier información, convocatoria, registro o promoción que haya sido difundida a través de medios digitales y redes sociales en relación con dichas plataformas. Argumentaron en el comunicado compartido en sus redes sociales que actualmente no existe una autorización oficial, ni términos, condiciones o un marco operativo aprobado por el Ayuntamiento para regular esta actividad.

El mensaje también fue dirigido al sector de los transportistas actuales. Se hizo del conocimiento de los concesionarios y operadores que, a la fecha, no se encuentra definida ninguna empresa que pudiera prestar el servicio de aplicación digital, ni el modelo de operación bajo el cual se podría eventualmente autorizar un esquema de esta naturaleza.