Coahuila: Morena avala su plataforma y define estrategia de coaliciones para el Congreso local

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Coahuila: Morena avala su plataforma y define estrategia de coaliciones para el Congreso local
    Las elecciones locales en Coahuila definirán la nueva conformación del Congreso del Estado, donde Morena busca consolidar su proyecto político. FOTO: ARCHIVO

Morena perfila alianzas y posibles candidaturas rumbo a la renovación del Congreso del Estado, donde buscará ampliar su presencia legislativa

El Consejo Nacional de Morena dio luz verde a la plataforma electoral que el partido utilizará en las elecciones locales de Coahuila, donde se renovará la totalidad del Congreso del Estado. La aprobación se realizó durante una sesión virtual encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional del partido que actualmente ejerce el poder en México.

En el mismo encuentro, el máximo órgano de decisión de Morena avaló la política de alianzas para estos comicios y otorgó facultades a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y a la secretaria general para formalizar las coaliciones con las que el partido competirá por las diputaciones locales.

Tras este aval interno, Morena prevé presentar y registrar oficialmente su plataforma electoral este jueves ante el instituto electoral local, paso con el que quedará formalizada su propuesta política rumbo a la jornada electoral en Coahuila.

Este movimiento se suma a los trabajos que la dirigencia nacional viene realizando desde finales del año pasado, cuando se nombraron a los coordinadores distritales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT), figuras que tradicionalmente se convierten en candidaturas del partido.

ALIANZAS EN CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con los escenarios que se perfilan al interior del partido, Morena avanzaría en una coalición con el Partido del Trabajo (PT). En caso de concretarse este acuerdo, el PT tendría la facultad de definir candidaturas en cinco distritos electorales, mientras que el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena en el ámbito federal, competiría en Coahuila sin formar coalición.

En las proyecciones internas de Morena destacan nombres de actuales diputados locales que buscarían mantenerse en el Congreso estatal, ahora mediante el voto directo. Entre ellos figuran Antonio Attolini Murra, quien competiría por el distrito 9 de Torreón; Delia Aurora Hernández Alvarado, en el distrito 4 de San Pedro; y José Alberto Hurtado Vera, en el distrito 15 de Saltillo.

Los tres legisladores llegaron a la actual Legislatura por la vía de representación proporcional, por lo que, de confirmarse sus postulaciones, deberán obtener la mayoría de los votos en sus respectivos distritos para conservar su escaño en el Congreso de Coahuila.

