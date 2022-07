Cambiar hipoteca bancaria a Infonavit se puede en Coahuila, asegura delegado

Los trabajadores de Coahuila pueden ahora, a través del Infonavit, pagar el crédito hipotecario que habían sacado ante una institución de crédito como los bancos, reestructurar su crédito, o bien, obtener un crédito sólo para terreno, explicó el delegado Gustavo Ernesto Díaz Gómez.

El funcionario federal hizo un llamado a las personas que contrataron crédito para su vivienda hace más de 15 años, de los cuales hay casi 140 mil créditos vigentes, para que acudan a las oficinas y realicen el cambio de Veces Salarios Mínimos a pesos.

EL CAMBIO, EN EL 2020

Los créditos otorgados por Infonavit antes de la reforma a la Ley ocurrida en el año 2020 se regían por el valor del salario mínimo, sin embargo, esto impactaba de manera directa en la hipoteca del trabajador, porque cuando aumentaba el salario mínimo también se incrementaba el precio a pagar.

Ahora no, explicó el delgado, a partir de la reforma del 2020 los créditos están garantizados en pesos, y una de las ventajas es que no hay un incremento, por lo cual las personas que aún tienen su crédito hipotecario del Infonavit en Veces Salarios Mínimos (VSM), pueden acudir a las oficinas en toda la entidad para cambiarlo y garantizar que no tendrán más incrementos.

Hay además otras opciones de reestructura, como vender su casa antes de acabarla de pagar y de esta manera poder adquirir un segundo crédito para una vivienda de su preferencia en cualquier otro sector, porque ahora hay crédito para vivienda nueva o bien remodelada, además que no hay obligación de quedarse con la vivienda disponible, sino que pueden elegir la mejor opción.

Para los trabajadores que por alguna razón compraron casa a través de un banco u otra institución financiera, el Infonavit ofrece que al ser acreedor de un crédito hipotecario, pueden trasladar el crédito bancario a su cuenta Infonavit y de esta manera tener descuentos por nómina a un interés más accesible.

Además llamó a quienes desean unir sus subcuentas de vivienda para obtener un crédito de vivienda para que acudan por información o bien consulten las páginas de Infonavit Fácil y Mi Cuenta Infonavit en internet para obtener mayor información.

El crédito compartido entre dos personas se ha incrementado en Coahuila en un 40 por ciento en el último año, lo que significa, principalmente entre ascendentes y descendientes.

Además, contrario a lo que pasaba antes de la reforma del 2020, los terrenos se pueden comprar en zonas populares o bien en residenciales, siempre y cuando cuente con los servicios básicos, así como cercanas áreas de educación, salud y venta de alimentos o centros comerciales y vías de comunicación.