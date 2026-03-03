Candela alista el Candelillazo 2026 con más de 200 pilotos confirmados

Candela se prepara para rugir motores una vez más con el “Candelillazo 2026”, que en su quinta edición ya cuenta con más de 200 conductores de vehículos 4x4 confirmados, consolidándose como uno de los eventos off road más importantes de la Región Centro-Desierto.

En rueda de prensa, encabezada por el alcalde de Carlos Villarreal Pérez, el alcalde de Candela Fernando Juárez Santos y el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto Sergio Sisbeles Alvarado, se dieron a conocer los detalles de esta ruta extrema que año con año fortalece la vocación turística y deportiva de la región.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en Candela, iniciando el viernes 13 con la recepción de participantes y entrega de kits en la plaza principal, mientras que el sábado 14 se realizará el recorrido oficial de aproximadamente 50 kilómetros, de los cuales 30 kilómetros se desarrollan dentro del río Candela y el resto por brechas y parajes naturales del municipio. La jornada concluirá esa noche con un baile en la plaza principal, en el marco de un fin de semana previo a Semana Santa que proyecta una importante afluencia turística en toda la región.

Durante su intervención, Villarreal Pérez destacó la importancia de sumar esfuerzos entre municipios para impulsar la diversificación económica a través del turismo deportivo y de aventura.

“Sabemos que en nuestra región hay momentos clave como el Candelillazo, la llegada del Coahuila 1000 y el Gorilazo; eventos que unen a los amantes del off road y que generan una importante derrama económica”, señaló el edil monclovense, al reiterar el respaldo de su administración en promoción y logística.

Por su parte, Juárez Santos informó que la ruta ha despertado gran interés entre los aficionados a la conducción extrema, al contar ya con cerca de 200 inscritos y mantener aún abierto el registro, aunque quienes se anoten en los próximos días ya no alcanzarán jersey por cuestión de tiempos.

El alcalde de Candela subrayó que la ocupación hotelera en su municipio ya se encuentra al 100 por ciento, por lo que muchos visitantes estarán hospedándose en Monclova, generando así una derrama económica regional que beneficiará a hoteles, restaurantes y comercios.

En materia de seguridad, se informó que se contará con ambulancias, paramédicos y coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar la atención médica durante el evento. Además, los participantes deberán firmar una carta compromiso donde se establecen lineamientos sobre velocidad dentro del municipio, medidas de seguridad y transporte de combustible, con el objetivo de prevenir incidentes.

El “Candelillazo 2026” se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario turístico previo a Semana Santa, reafirmando a Candela como Pueblo Mágico y punto de referencia para los amantes de la aventura extrema en el norte del país.