Candela alista el Candelillazo 2026 con más de 200 pilotos confirmados

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Candela alista el Candelillazo 2026 con más de 200 pilotos confirmados
    Se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo, previo a Semana Santa, informaron en conferencia de prensa. LIDIET MEXICANO

Autoridades de Candela y Monclova destacaron el impacto turístico y económico del evento

Candela se prepara para rugir motores una vez más con el “Candelillazo 2026”, que en su quinta edición ya cuenta con más de 200 conductores de vehículos 4x4 confirmados, consolidándose como uno de los eventos off road más importantes de la Región Centro-Desierto.

En rueda de prensa, encabezada por el alcalde de Carlos Villarreal Pérez, el alcalde de Candela Fernando Juárez Santos y el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto Sergio Sisbeles Alvarado, se dieron a conocer los detalles de esta ruta extrema que año con año fortalece la vocación turística y deportiva de la región.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Candelillazo’ encenderá Candela con rutas extremas y turismo de aventura

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en Candela, iniciando el viernes 13 con la recepción de participantes y entrega de kits en la plaza principal, mientras que el sábado 14 se realizará el recorrido oficial de aproximadamente 50 kilómetros, de los cuales 30 kilómetros se desarrollan dentro del río Candela y el resto por brechas y parajes naturales del municipio. La jornada concluirá esa noche con un baile en la plaza principal, en el marco de un fin de semana previo a Semana Santa que proyecta una importante afluencia turística en toda la región.

Durante su intervención, Villarreal Pérez destacó la importancia de sumar esfuerzos entre municipios para impulsar la diversificación económica a través del turismo deportivo y de aventura.

“Sabemos que en nuestra región hay momentos clave como el Candelillazo, la llegada del Coahuila 1000 y el Gorilazo; eventos que unen a los amantes del off road y que generan una importante derrama económica”, señaló el edil monclovense, al reiterar el respaldo de su administración en promoción y logística.

Por su parte, Juárez Santos informó que la ruta ha despertado gran interés entre los aficionados a la conducción extrema, al contar ya con cerca de 200 inscritos y mantener aún abierto el registro, aunque quienes se anoten en los próximos días ya no alcanzarán jersey por cuestión de tiempos.

El alcalde de Candela subrayó que la ocupación hotelera en su municipio ya se encuentra al 100 por ciento, por lo que muchos visitantes estarán hospedándose en Monclova, generando así una derrama económica regional que beneficiará a hoteles, restaurantes y comercios.

En materia de seguridad, se informó que se contará con ambulancias, paramédicos y coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar la atención médica durante el evento. Además, los participantes deberán firmar una carta compromiso donde se establecen lineamientos sobre velocidad dentro del municipio, medidas de seguridad y transporte de combustible, con el objetivo de prevenir incidentes.

El “Candelillazo 2026” se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario turístico previo a Semana Santa, reafirmando a Candela como Pueblo Mágico y punto de referencia para los amantes de la aventura extrema en el norte del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Semana Santa
Turismo

Localizaciones


Candela
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán