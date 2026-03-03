POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos

I. ¿SÓLO EL COMIENZO?

“No voy a parar. No me voy a detener... ya basta de que estén usando a la Fiscalía (de Nuevo León) como un negocio de unos cuantos”. Dos, tres, cuatro veces reiteró el morenista Waldo Fernández la afirmación anterior luego de que un juez federal le dictara prisión preventiva a la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, y dos coacusados más por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones. El señalamiento de Fernández resume lo que han denunciado múltiples voces desde hace tiempo: la Fiscalía a cargo de Javier Flores Saldívar es una fábrica de delitos al mejor postor... desde antes de que él llegara.

TE PUEDE INTERESAR: ‘ Por mis hijas’: Waldo Fernández festeja prisión preventiva a Karina Barrón tras denuncia por extorsión y ‘montaje’

II. CANTADITO

Y cuando el morenista advierte que “no va a parar”, lo que debe leerse en tal declaración es que seguirá empujando para que quienes estuvieron detrás de la fabricación de un presunto delito de violación, con el cual quisieron descarrilarlo en la elección federal de 2024, también sean acusados, investigados y perseguidos... y eso conduce directamente al despacho principal de la alcaldía de Monterrey. Lo dicho: la sucesión gubernamental regia se ha puesto al rojo vivo...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila

III. ESCÁNDALO

Vaya polvareda que levantó la revelación –ayer– de la existencia de una red de estafadores que han esquilmado a prominentes caballeros de la Región Sureste con la venta de presuntos relojes de lujo... que resultaron falsos. El dato fue publicado en la columna de Ulises Salas, colaborador de esta casa editora, y corrió como reguero de pólvora desde temprano. Pero no vaya usted a creer que el interés lo despertó el conocer los detalles de la investigación y comprender el modus operandi de quienes perpetraron el engaño, no... ¡lo que todo mundo quiere saber es la identidad de los estafados!

IV. PURO MORBO

En los gimnasios de alta gama de la ciudad, ayer menudeaban las miradas furtivas y los susurros. Todo mundo se preguntaba si era allí donde operaba la atractiva mujer –a quien la Fiscalía de Justicia identificó ayer como “Verónica N”– responsable de cautivar a ¿ingenuos? empresarios y/o políticos para luego venderles baratijas como si fueran artículos de lujo. El asunto seguirá dando tela de dónde cortar porque lo que todos sospechan es que detrás de la estafa hay algunos pecados inconfesables...

TE PUEDE INTERESAR: Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos

V. CONFIRMADO EN EL PLENO

Tal como lo adelantamos en este espacio, el Congreso definió ayer las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Con 22 votos fueron electos Bernardo González Morales, exdirigente estatal del PAN y exmagistrado del propio órgano; Gustavo Sergio López Arizpe, quien se desempeñó como magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia; y Bertha Icela Mata Ortiz, excomisionada del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Votación por cédula, mayoría clara y trámite sin sobresaltos. La aritmética volvió a imponerse.

VI. SUPLENCIAS Y PROTESTA

También quedaron definidas las suplencias: Hilda Olivia Chávez García obtuvo 23 votos y Juan Pablo Alvarado Cepeda, 22. Todos rindieron protesta ayer mismo para un encargo de seis años. Y como en tiempos electorales todo son señales y mensajes cifrados, no faltó quien ayer comentara que la renovación de la beca, ¡perdón!, del mandato de Bernardo González como magistrado tiene un significado muy claro y está relacionado con las “alianzas informales” entre el tricolor y los albiazules comarcanos... ¿será?

TE PUEDE INTERESAR: Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

VII. EL PAN SE ASOMA

En el arranque formal del periodo de simulación... ¡perdón!, de precampañas, el PAN decidió salir a escena. Su dirigente estatal, Elisa Maldonado, acudió al IEC para presentar una queja contra los precandidatos únicos de Morena en varios distritos, señalando posibles actos anticipados. El argumento es técnico: si no hay competencia interna real, la figura de precampaña no debería usarse para promoción abierta. También cuestionan el uso de imágenes con la silueta presidencial en las invitaciones de arranque. Acción Nacional, por fin, apareció en la cancha... ahora falta ver si, además de señalar presuntas faltas, también sabe mover el balón.

VIII. AHORA LES TOCA

El movimiento panista marca su primera acción “relevante” en este proceso. Ya acudieron a la autoridad electoral y fijaron postura. Ahora falta que definan con claridad a sus propios candidatos y construyan competencia real en los distritos. En el mundo electorero se comenta que el PAN no disputa curules, pero sí porcentajes. Superar el tres por ciento es condición básica para mantener prerrogativas. Denunciar es parte del juego; ganar votos, la prueba verdadera.

TE PUEDE INTERESAR: PAN Coahuila presenta queja por actos anticipados de campaña de precandidatos de Morena

IX. SILLA INQUIETA

En los pasillos del sector vivienda comienza a escucharse con mayor frecuencia un comentario incómodo: el delegado del Infonavit en Coahuila, Iván Caballero González, podría estar cerca de dejar el cargo. Apenas en marzo del año pasado asumió la delegación estatal, pero nos dicen que en la dirección nacional no estarían del todo satisfechos con los resultados. Nada oficial, claro. Pero en política administrativa, cuando el rumor se repite en distintos espacios, no suele ser casualidad. La pregunta no es si habrá movimientos... sino si ya se definió el momento en que ocurrirán.