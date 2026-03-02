La impunidad no se toca

Monsi
por Monsi
CARTONES / 2 marzo 2026
    La impunidad no se toca
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado fuera la eliminación del fuero constitucional.

Estaba previsto que la iniciativa fuera enviada al Congreso ayer, pero hasta anoche, aún no llegaba. De acuerdo con lo informado por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados, aún revisaban aspectos técnicos y de redacción de la reforma.

Temas

Fuero
Reforma Electoral
