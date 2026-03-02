La impunidad no se toca

La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado fuera la eliminación del fuero constitucional.

Estaba previsto que la iniciativa fuera enviada al Congreso ayer, pero hasta anoche, aún no llegaba. De acuerdo con lo informado por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados, aún revisaban aspectos técnicos y de redacción de la reforma.

