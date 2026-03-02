Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte. CORTESÍA

El torneo fue organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y la Liga Municipal de Box de Aficionados

Con la participación de más de 100 boxeadores amateurs, concluyó con éxito la edición 2026 del torneo Auténticos Novatos, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo en coordinación con la Liga Municipal de Box de Aficionados.

El torneo incluyó categorías de 9 y 10 años; 11 y 12 años; y 13 y 14 años, y se desarrolló en sedes como el Multideportivo El Sarape, el Centro Comunitario de Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad promover el deporte en colonias, barrios y ejidos, y señaló que este tipo de torneos brinda a los jóvenes boxeadores la oportunidad de adquirir experiencia y continuar su preparación.

“Este torneo, además, es una gran oportunidad para las y los deportistas que están iniciando en el boxeo, para que vayan adquiriendo experiencia y continúen preparándose”, dijo.

$!El torneo busca brindar experiencia a jóvenes boxeadores que recién inician.
El torneo busca brindar experiencia a jóvenes boxeadores que recién inician. CORTESÍA

El evento contó con la asistencia de cientos de personas que presenciaron las peleas y apoyaron a los deportistas de manera gratuita, creando un ambiente de entusiasmo y compañerismo.

Por tercer año consecutivo, el Gimnasio Los Ángeles se coronó campeón en la suma de puntos, al acumular la mayor cantidad de triunfos durante el torneo.

El director del Instituto agradeció también a madres y padres de familia por el impulso a sus hijos e hijas y recordó que la práctica deportiva contribuye a la formación integral y al desarrollo de valores que acompañarán a los jóvenes a lo largo de sus vidas.

