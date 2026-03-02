Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo

Con la participación de más de 100 boxeadores amateurs, concluyó con éxito la edición 2026 del torneo Auténticos Novatos, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo en coordinación con la Liga Municipal de Box de Aficionados.

El torneo incluyó categorías de 9 y 10 años; 11 y 12 años; y 13 y 14 años, y se desarrolló en sedes como el Multideportivo El Sarape, el Centro Comunitario de Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad promover el deporte en colonias, barrios y ejidos, y señaló que este tipo de torneos brinda a los jóvenes boxeadores la oportunidad de adquirir experiencia y continuar su preparación.

“Este torneo, además, es una gran oportunidad para las y los deportistas que están iniciando en el boxeo, para que vayan adquiriendo experiencia y continúen preparándose”, dijo.