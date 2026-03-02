Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
La Fiscalía General del Estado capturó a Verónica de 23 años, involucrada en esta trama donde empresarios de la región fueron víctimas
La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Verónica, de 23 años, señalada por su presunta participación en un fraude masivo en la venta de relojes de lujo que habría afectado a diversos empresarios de la Región Sureste del Estado. El monto estimado de las operaciones asciende a 300 mil pesos por pieza.
La detención, realizada la tarde del lunes, generó alarma en el municipio de Ramos Arizpe luego de que la madre de la joven, identificada en redes sociales como Ivon, transmitiera en vivo durante más de una hora asegurando que su hija había sido secuestrada.
Según el relato inicial, Verónica circulaba en su vehículo acompañada de su hijo cuando fue interceptada por hombres armados que viajaban en dos automóviles blancos.
Sin embargo, alrededor de las 19:00 horas, mientras se llevaba a cabo la manifestación y la transmisión en redes sociales, autoridades estatales aclararon que no se trataba de un rapto, sino de una detención oficial derivada de una investigación en curso por el delito de fraude.
VANGUARDIA publicó este lunes, en la columna del periodista Ulises Salas, que las indagatorias señalan que la joven operaba principalmente en gimnasios de la región, donde entablaba amistad con empresarios locales para posteriormente concretar citas fuera de los centros deportivos y ofrecer relojes que resultaban ser clones.
En su columna, Salas indica que el precio de venta por cada pieza rondaba los 300 mil pesos. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que al menos 18 empresarios habrían sido víctimas de este esquema, y el monto total de lo defraudado podría ascender a 5 millones de pesos.
Tras la detención, la Fiscalía General del Estado ha mantenido hermetismo sobre los detalles técnicos del caso, aunque confirmó que la captura responde a denuncias previas presentadas por personas afectadas por la venta de relojes.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre el proceso legal que enfrentará la joven por estos hechos.