Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Verónica, de 23 años, señalada por su presunta participación en un fraude masivo en la venta de relojes de lujo que habría afectado a diversos empresarios de la Región Sureste del Estado. El monto estimado de las operaciones asciende a 300 mil pesos por pieza.

La detención, realizada la tarde del lunes, generó alarma en el municipio de Ramos Arizpe luego de que la madre de la joven, identificada en redes sociales como Ivon, transmitiera en vivo durante más de una hora asegurando que su hija había sido secuestrada.

Según el relato inicial, Verónica circulaba en su vehículo acompañada de su hijo cuando fue interceptada por hombres armados que viajaban en dos automóviles blancos.

Sin embargo, alrededor de las 19:00 horas, mientras se llevaba a cabo la manifestación y la transmisión en redes sociales, autoridades estatales aclararon que no se trataba de un rapto, sino de una detención oficial derivada de una investigación en curso por el delito de fraude.