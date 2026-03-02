Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
    Verónica, conocida en redes sociales como Lady Relojes, fue detenida la tarde de este lunes en Ramos Arizpe. Especial

La Fiscalía General del Estado capturó a Verónica de 23 años, involucrada en esta trama donde empresarios de la región fueron víctimas

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Verónica, de 23 años, señalada por su presunta participación en un fraude masivo en la venta de relojes de lujo que habría afectado a diversos empresarios de la Región Sureste del Estado. El monto estimado de las operaciones asciende a 300 mil pesos por pieza.

La detención, realizada la tarde del lunes, generó alarma en el municipio de Ramos Arizpe luego de que la madre de la joven, identificada en redes sociales como Ivon, transmitiera en vivo durante más de una hora asegurando que su hija había sido secuestrada.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos

Según el relato inicial, Verónica circulaba en su vehículo acompañada de su hijo cuando fue interceptada por hombres armados que viajaban en dos automóviles blancos.

Sin embargo, alrededor de las 19:00 horas, mientras se llevaba a cabo la manifestación y la transmisión en redes sociales, autoridades estatales aclararon que no se trataba de un rapto, sino de una detención oficial derivada de una investigación en curso por el delito de fraude.

$!En redes sociales circularon imágenes de los relojes clonados que vendía esta mujer en complicidad con un hombre que sigue prófugo.
En redes sociales circularon imágenes de los relojes clonados que vendía esta mujer en complicidad con un hombre que sigue prófugo. Especial

VANGUARDIA publicó este lunes, en la columna del periodista Ulises Salas, que las indagatorias señalan que la joven operaba principalmente en gimnasios de la región, donde entablaba amistad con empresarios locales para posteriormente concretar citas fuera de los centros deportivos y ofrecer relojes que resultaban ser clones.

En su columna, Salas indica que el precio de venta por cada pieza rondaba los 300 mil pesos. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que al menos 18 empresarios habrían sido víctimas de este esquema, y el monto total de lo defraudado podría ascender a 5 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Gana empresario juicio tras 12 años por predio minero en ejido de Castaños

Tras la detención, la Fiscalía General del Estado ha mantenido hermetismo sobre los detalles técnicos del caso, aunque confirmó que la captura responde a denuncias previas presentadas por personas afectadas por la venta de relojes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre el proceso legal que enfrentará la joven por estos hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Justicia
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez señaló que la subasta desierta de AHMSA retrasa la solución financiera y el pago a miles de trabajadores.

Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez
Las reformas establecen protocolos para el parto humanizado, acompañamiento en casos de duelo gestacional y programas integrales de atención a la salud de las mujeres.

Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres
El gobernador Manolo Jiménez destacó la instalación de mesas regionales y municipales de seguridad en todo el estado, así como la coordinación permanente con Durango y Nuevo León para atender de manera conjunta los retos en zonas conurbadas.

Coahuila alista reuniones de seguridad y refuerza mesas regionales
Manolo Jiménez afirma que la entidad va mejorando en su economía.

Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila
A través de estos cambios se busca consolidar el acompañamiento espiritual en las comunidades.

Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo
Un estado fallido, por definición, se correlaciona con las capacidades de soberanía del Estado con sus ciudadanos.

“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México
¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?

¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?
Área de disparo

Área de disparo