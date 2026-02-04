Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón
    Operativo de la Fiscalía General de la República en Torreón permitió la captura de “Pepe el Águila”, presunto generador de violencia vinculado con el caso LeBarón. FOTO: FGR

La Fiscalía General de la República detuvo a Ever José González Bournes, presunto generador de violencia vinculado con el caso LeBarón y con actividades delictivas de alto impacto en Chihuahua y Sonora

Coahuila fue escenario de un operativo de alto impacto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en la captura de “Pepe el Águila”, un presunto líder criminal con una amplia trayectoria delictiva y señalado por su posible participación en la masacre de 10 integrantes de la familia LeBarón, ocurrida en noviembre de 2019 en el estado de Chihuahua, de igual forma se menciona es líder del Nuevo Cártel de Juárez.

De acuerdo con información preliminar, el detenido utilizaba una identidad falsa, aunque fue plenamente identificado como Ever José González Bournes, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en Chihuahua por su presunta relación con el ataque contra la familia LeBarón, así como por denuncias de robo y despojo de minas en dicha entidad y en Sonora.

La detención se llevó a cabo en el libramiento Laguna Norte, en la ciudad de Torreón, donde González Bournes fue interceptado junto con otras tres personas durante un despliegue coordinado de fuerzas federales. El grupo se desplazaba en una camioneta GMC Yukon Denali, color blanco, con blindaje de agencia, placas del estado de San Luis Potosí, en cuyo interior se localizaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y al menos ocho teléfonos celulares.

Fuentes oficiales señalaron que el ahora detenido era considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de México, al estar vinculado con investigaciones de alto impacto relacionadas con la generación de violencia en la región serrana de Chihuahua. Entre los señalamientos en su contra destaca su presunto liderazgo del grupo delictivo La Línea en la zona de Moris.

Asimismo, González Bournes es investigado como uno de los probables responsables de la emboscada contra agentes estatales en Moris, ocurrida en octubre pasado, ataque que dejó un saldo de tres elementos muertos y varios más heridos, hecho que recrudeció la violencia en esa región.

Durante el mismo operativo fueron detenidos Jesús Adán Cruz Alvelais, Aylin Andrea Cruz Alvelais e Isabel Guadalupe Perla Trujillo, quienes quedaron a disposición de las autoridades federales para el deslinde de responsabilidades. La FGR continuará con las investigaciones correspondientes para definir la situación jurídica de los detenidos y su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

