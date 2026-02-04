Ramos Arizpe: investigan posible rickettsiosis tras muerte de dos hermanos; activan cerco sanitario

Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, mantiene bajo investigación la muerte de dos hermanos en la colonia Manantiales del Valle de Ramos Arizpe, uno de ellos menor de edad, ocurrida la noche del lunes, luego de que se identificara la rickettsiosis como posible causa.

El caso activó de inmediato los protocolos epidemiológicos para contener cualquier riesgo de propagación.

Los hermanos fallecieron en una clínica particular de Saltillo.

Autoridades sanitarias informaron que las muestras clínicas de ambos pacientes ya fueron tomadas y se estima que en un lapso aproximado de 48 horas se podrá confirmar o descartar el diagnóstico.

Debido a que la investigación continúa, la dependencia señaló que no es posible ofrecer mayores detalles.

Como parte del protocolo, se activó la vigilancia epidemiológica en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 8, con revisión del domicilio donde residían los hermanos, entrevistas con familiares y una inspección del entorno para detectar posibles factores de riesgo.

Además de la inspección, personal de salud brinda orientación a las familias cercanas sobre los síntomas de la enfermedad y programa fumigación preventiva en la zona.

La Rickettsia cobró 24 vidas en Coahuila durante 2025, de acuerdo con datos del sector salud.

¿QUÉ ES LA RICKETTSIA?

La rickettsia es una enfermedad que presenta una alta prevalencia en el norte de México, región donde recientemente se han reportado diversos casos y, de manera lamentable, algunos fallecimientos asociados a esta infección. Se trata de un problema de salud pública que requiere especial atención por su gravedad y por las condiciones en las que suele propagarse.

De acuerdo con la doctora Guadalupe Soto Estrada, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la rickettsia es causada por un grupo de bacterias emparentadas con las enfermedades tíficas y las fiebres manchadas. En el país circulan distintos tipos de esta bacteria; sin embargo, tres son los de mayor relevancia médica: Rickettsia typhi, Rickettsia prowazekii y Rickettsia rickettsii, siendo esta última la más grave por sus posibles complicaciones.

La Rickettsia rickettsii se transmite principalmente a través de la picadura de garrapatas y tiene una amplia distribución, especialmente en la zona norte del país. La evolución de la enfermedad puede ir desde cuadros moderados hasta manifestaciones severas, dependiendo de la rapidez del diagnóstico y del inicio del tratamiento.

Una vez que la bacteria ingresa al organismo, invade las células y se replica, provocando daño a estructuras vitales. En casos avanzados, este proceso puede derivar en lesiones graves e incluso necrosis, lo que incrementa el riesgo de complicaciones fatales.

El diagnóstico de la rickettsia es complejo, ya que sus síntomas iniciales suelen confundirse con los de otros padecimientos febriles. Además, muchas personas no recuerdan o no detectan haber sido mordidas por una garrapata, lo que retrasa la atención médica. Este factor es crítico, pues el periodo de incubación puede ser de apenas siete días, y un diagnóstico temprano resulta determinante para un tratamiento exitoso.

La enfermedad afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, en particular a personas con acceso limitado a agua potable, condiciones de saneamiento deficientes y viviendas inadecuadas, escenarios que facilitan la presencia de vectores.

CÓMO PREVENIR LA RICKETTSIA (5 MEDIDAS CLAVE):

Mantener a perros y gatos libres de garrapatas mediante desparasitación y revisiones constantes.

Evitar contacto con garrapatas, usando ropa de manga larga y pantalón al acudir a zonas con maleza o tierra.

Revisar el cuerpo después de actividades al aire libre y retirar de inmediato cualquier garrapata.

Mantener patios y viviendas limpias, sin acumulación de basura, maleza o escombros.

Acudir al médico de inmediato ante fiebre, dolor de cabeza o erupciones, especialmente si hay contacto con animales.