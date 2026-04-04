Carambola en Múzquiz deja múltiples lesionados

De acuerdo con la información disponible, entre las personas heridas se reportaría al menos una mujer con lesiones de consideración, mientras que el resto habría resultado con afectaciones de menor gravedad.

MÚZQUIZ, COAH.— Un accidente tipo carambola registrado la noche del viernes en la carretera estatal 20, en el tramo Múzquiz –Boquillas del Carmen, dejó entre cinco y ocho personas lesionadas, según distintos reportes difundidos hasta el momento.

Según los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un Mini Countryman, cuyo conductor habría sido identificado como presunto responsable.

También según la información, una de las versiones preliminares apunta a que el conductor habría intentado rebasar una larga fila de vehículos, invadiendo el carril contrario y provocando el choque múltiple.

En el hecho también habrían participado unidades conducidas por personas originarias de Saltillo, Monclova, Frontera y San Buenaventura, de acuerdo con los datos difundidos tras el percance.

La magnitud del accidente habría rebasado la capacidad de respuesta inicial de los cuerpos de auxilio, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja, personal de Protección Civil, Bomberos de Múzquiz, una ambulancia particular, así como elementos de Seguridad Pública y Policía Estatal.

Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas a hospitales de la región, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para establecer el peritaje.

Además de las personas heridas, el choque dejó daños materiales de consideración, y algunas de las unidades involucradas habrían quedado prácticamente inservibles.