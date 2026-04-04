Carambola en Múzquiz deja múltiples lesionados

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 abril 2026
    Carambola en Múzquiz deja múltiples lesionados
    Según se informó, el supuesto responsable habría intentado rebasar invadiendo carril. ESPECIAL

Según la información, en el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos sobre la carretera estatal 20, en el tramo Múzquiz–Boquillas del Carmen

MÚZQUIZ, COAH.— Un accidente tipo carambola registrado la noche del viernes en la carretera estatal 20, en el tramo Múzquiz–Boquillas del Carmen, dejó entre cinco y ocho personas lesionadas, según distintos reportes difundidos hasta el momento.

De acuerdo con la información disponible, entre las personas heridas se reportaría al menos una mujer con lesiones de consideración, mientras que el resto habría resultado con afectaciones de menor gravedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-padre-e-hijo-por-homicidio-tras-rina-en-satelite-sur-BI19773460

Según los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un Mini Countryman, cuyo conductor habría sido identificado como presunto responsable.

También según la información, una de las versiones preliminares apunta a que el conductor habría intentado rebasar una larga fila de vehículos, invadiendo el carril contrario y provocando el choque múltiple.

En el hecho también habrían participado unidades conducidas por personas originarias de Saltillo, Monclova, Frontera y San Buenaventura, de acuerdo con los datos difundidos tras el percance.

La magnitud del accidente habría rebasado la capacidad de respuesta inicial de los cuerpos de auxilio, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja, personal de Protección Civil, Bomberos de Múzquiz, una ambulancia particular, así como elementos de Seguridad Pública y Policía Estatal.

Las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas a hospitales de la región, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes para establecer el peritaje.

Además de las personas heridas, el choque dejó daños materiales de consideración, y algunas de las unidades involucradas habrían quedado prácticamente inservibles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas