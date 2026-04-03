Saltillo: padre e hijo por homicidio tras riña en Satélite Sur

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Coahuila
/ 3 abril 2026
    Saltillo: padre e hijo por homicidio tras riña en Satélite Sur
    Los detenidos son Lino “N”, de 40 años, y su padre, de 68 años. CORTESÍA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a dos presuntos responsables de homicidio

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre, tras una riña ocurrida en la colonia Satélite Sur, al norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron la mañana del jueves, cuando se reportó a una persona lesionada por arma blanca. Al arribar al sitio, cuerpos de emergencia localizaron a un hombre identificado como Andrés “N”, de 35 años de edad, quien presentaba diversas heridas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelta-prohibida-deja-cuatro-lesionados-en-el-libramiento-norponiente-FI19772160

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión se habría originado a partir de una riña relacionada con conflictos previos entre los involucrados.

Tras tomar conocimiento de los hechos y mediante labores coordinadas con corporaciones de seguridad estatales y municipales, agentes de la AIC lograron ubicar y detener a los presuntos responsables: Lino “N”, de 40 años, y su padre, de 68 años.

El lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital en código rojo; sin embargo, horas más tarde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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