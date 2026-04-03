Saltillo: padre e hijo por homicidio tras riña en Satélite Sur

Los hechos se registraron la mañana del jueves, cuando se reportó a una persona lesionada por arma blanca. Al arribar al sitio, cuerpos de emergencia localizaron a un hombre identificado como Andrés “N”, de 35 años de edad, quien presentaba diversas heridas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre, tras una riña ocurrida en la colonia Satélite Sur, al norponiente de la ciudad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión se habría originado a partir de una riña relacionada con conflictos previos entre los involucrados.

Tras tomar conocimiento de los hechos y mediante labores coordinadas con corporaciones de seguridad estatales y municipales, agentes de la AIC lograron ubicar y detener a los presuntos responsables: Lino “N”, de 40 años, y su padre, de 68 años.

El lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital en código rojo; sin embargo, horas más tarde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.