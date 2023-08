Carreteras e inversiones: recortes federales impactan en Saltillo, asegura alcalde Chema Fraustro

El alcalde José María Fraustro Siller informó que las reducciones de los recursos federales para el Gobierno del Estado, que acumulan alrededor de 21 mil millones de pesos en el sexenio, terminan por afectar a los municipios de Coahuila.

La organización México Evalúa reportó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador incurre en subejercicio para cubrir y controlar su cuota de endeudamiento, por lo que la presión financiera será mayor en lo que resta del año. Tan solo entre enero y abril, el subejercicio acumulaba alrededor de 316 mil 241 millones de pesos.

Para este año, la Cámara de Diputados autorizó un endeudamiento público de 1.2 billones de pesos, lo que representa el 4.1% del Producto Interno Bruto, el mayor nivel desde el 2014, cuando representó el 4.5% del PIB.

Recientemente, se anunció otra reducción del 6% en las participaciones para los estados y obviamente tendrá un impacto negativo para Saltillo.

“Siempre nos impacta porque si el gobierno no puede invertir en obras importantes, tenemos que sacar los recursos de cualquier parte, pero sí nos impacta, además no me explico por qué lo hacen”, expresó el alcalde.

Otro elemento que afecta a estados y municipios es el subejercicio en que incurre el Gobierno Federal en diferentes rubros, lo que implica que miles de millones de pesos no sean invertidos y ejecutados directamente en los estados.

“Tienen que preocuparse más por la deuda que traen, es una deuda que supera todas las expectativas”, indicó, al señalar que el Gobierno Federal tiene partidas presupuestales para invertir en Coahuila (recursos ya autorizados en la Cámara de Diputados de manera anual), sin embargo, no los ejerce.

Puso como ejemplo el proyecto para ampliar y modernizar la carretera a Derramadero, pero finalmente el recurso no lo ejercen. “Luego lo convierten en recursos para programas sociales, pero no nos avisan ni de una cosa ni de la otra y nos afecta mucho porque tendremos que buscar cómo sacamos ese recurso porque la obra se tiene qué hacer”.

“Encima de eso, vienen empresas grandes como Tesla que generan muchas empresas que vienen a darles servicios de proveeduría. Pueden ver cómo está la carretera a Monterrey, tanto en la autopista como en la carretera libre, ya no dan abasto, tienen que ampliarlas, ni modo de decir que no les conviene, si es de las más rentables en el país”.

Por otra parte, señaló que municipios de otros estados, como Nuevo León, buscan contratar a policías de Saltillo, por la adecuada preparación y capacitación que reciben en la Academia de Policía Municipal, sin embargo, descartó que les interese renunciar para irse a otra ciudad, pues además tienen mejor sueldo y a final de año tendrán otro incremento. De esta manera, los oficiales serán los mejor pagados en todo el país.

Otro factor es que el clima es más benéfico que en otras regiones y además hay una diferencia importante en la calidad de vida que ofrece Saltillo, en comparación con otras ciudades.