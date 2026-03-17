Casi 100 por ciento de ocupacion hotelera dejó el puente del fin de semana en la Región Centro-Desierto de Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un fin de semana largo con alta movilidad turística dejó resultados positivos en la Región Centro del Estado, donde destinos como Cuatro Ciénegas registraron ocupaciones hoteleras cercanas al 100 por ciento, informó Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), quien dio a conocer los resultados tras el reciente puente.

La afluencia no solo se concentró en este Pueblo Mágico, sino que se extendió a lo largo de la Ruta del Desierto, beneficiando a municipios como San Buenaventura, Lamadrid, Nadadores y Frontera, así como al Pueblo Mágico de Candela, donde también se reportó una importante presencia de visitantes.

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Durante este periodo, se estimó un registro de entre mil 400 y mil 500 noches de ocupación hotelera, sin considerar el hospedaje en plataformas digitales, lo que refleja el impacto económico generado en toda la región.

Actualmente, la zona cuenta con una capacidad de entre mil 800 y mil 900 habitaciones disponibles por noche, contemplando tanto Monclova como municipios aledaños, lo que permitió atender la demanda durante el fin de semana largo.

En cuanto a las expectativas para Semana Santa, aunque el ritmo de reservaciones ha iniciado de manera más lenta en comparación con años anteriores, la OCV mantiene una proyección positiva, con la meta de alcanzar cifras similares a los cerca de 70 mil visitantes registrados el año pasado.

Para fortalecer la llegada de turistas, se han intensificado las estrategias de promoción en ciudades como Monterrey y Piedras Negras, con el objetivo de mantener el flujo de visitantes hacia la región.

En ese sentido, Enrique Ayala señaló que los resultados del puente reflejan el interés que existe por los destinos de la región. “La respuesta de los visitantes ha sido muy positiva, y esto nos impulsa a seguir promoviendo nuestros atractivos para consolidar la actividad turística”, expresó.

El representante de la OCV destacó que continuará trabajando de manera coordinada con los municipios para fortalecer la promoción y mantener una tendencia favorable en los próximos periodos vacacionales.