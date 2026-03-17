Intervendrán cuevas con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, tras daños

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Intervendrán cuevas con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, tras daños
    La cueva saqueada se ubica en la cañada de La Lagartija, a unos 67 kilómetros de la cabecera municipal. CORTESÍA

El INAH iniciará a finales del mes trabajos de restauración con una inversión superior al millón de pesos; estiman seis meses de intervención

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) iniciará trabajos de restauración en cuevas con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, luego de los daños registrados tras el robo de la pintura de una mano en la Sierra de Australia.

Fue en enero de 2025 cuando se reportó el saqueo de pinturas rupestres en la cañada de La Lagartija, a 67 kilómetros de la cabecera municipal, en un predio privado que contaba con protección del INAH. Los delincuentes sustrajeron piezas de alto valor histórico, incluidas representaciones indígenas de más de 400 años.

TE PUEDE INTERESAR: Descubren en Nuevo León nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años; Museo del Desierto en Coahuila anuncia hallazgo

El delegado del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que el pasado viernes fue autorizado el recurso y los materiales para atender el sitio, con una inversión superior al millón de pesos. Precisó que los trabajos comenzarán el sábado 28, con la llegada de un equipo de entre cuatro y cinco restauradores.

Explicó que el daño no se limitó al robo de una pintura con forma de mano, sino que se afectaron alrededor de 18 representaciones gráfico rupestres, de un total de cerca de 180 que hay en el sitio.

$!Poco más de 180 pinturas rupestres hay en la cueva ubicada en la Sierra de Australia.
Poco más de 180 pinturas rupestres hay en la cueva ubicada en la Sierra de Australia. cortesía

Indicó que las pinturas corresponden a distintas temporalidades, que van desde aproximadamente 2 mil años hasta 150 años de antigüedad, por diversos grupos a lo largo del tiempo. Añadió que uno de los principales retos será identificar el periodo de cada representación para su adecuada atención.

Los trabajos forman parte del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico-Rupestre del INAH y se estima que la intervención tenga una duración aproximada de seis meses.

Durante este proceso, también se contemplan actividades de difusión y conservación, con la participación de especialistas que impartirán pláticas en la comunidad.

Aguilar Moreno destacó que Cuatro Ciénegas es uno de los sitios con mayor afluencia de visitantes interesados en arte rupestre en el estado, lo que refuerza la importancia de su preservación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Robos
Patrimonio Cultural

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Baja visibilidad

Baja visibilidad
true

Amenaza y rasurada: así convencieron al PT y al PVEM del Plan B
true

POLITICÓN: Unidad nacional Morena-PT-Verde se estrella con la división en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila confirmó la detención de Édgar “N”, aunque los primeros datos de investigación descartarían los delitos denunciados inicialmente.

FGE confirma detención del novio de Bárbara; ‘mi hija fue secuestrada y violada’, expuso el padre
De permitirse la perforación petrolera, especies en peligro de extinción se veían amenazadas, según grupos ambientalistas.

EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México
Fabricio Macías fue uno de los peloteros que se incorporó al Spring Training 2026 de Saraperos de Saltillo, en una pretemporada clave para la novena coahuilense rumbo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos
El portaaviones USS Gerald R. Ford, donde recientemente se registró un incendio de más de 30 horas en el área de lavandería que ha dejado a cientos de marineros durmiendo en condiciones precarias.

Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros
El tráfico de armas de EU a México se ha convertido en una maquinaria disciplinada y digital, vital para la guerra de los cárteles.

Dentro de la cadena de suministro que lleva armas de EU a los cárteles mexicanos