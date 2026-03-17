Intervendrán cuevas con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, tras daños

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) iniciará trabajos de restauración en cuevas con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, luego de los daños registrados tras el robo de la pintura de una mano en la Sierra de Australia.

Fue en enero de 2025 cuando se reportó el saqueo de pinturas rupestres en la cañada de La Lagartija, a 67 kilómetros de la cabecera municipal, en un predio privado que contaba con protección del INAH. Los delincuentes sustrajeron piezas de alto valor histórico, incluidas representaciones indígenas de más de 400 años.

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El delegado del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que el pasado viernes fue autorizado el recurso y los materiales para atender el sitio, con una inversión superior al millón de pesos. Precisó que los trabajos comenzarán el sábado 28, con la llegada de un equipo de entre cuatro y cinco restauradores.

Explicó que el daño no se limitó al robo de una pintura con forma de mano, sino que se afectaron alrededor de 18 representaciones gráfico rupestres, de un total de cerca de 180 que hay en el sitio.