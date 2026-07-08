Casos de gusano barrenador alcanzan cifra récord con 48 contagios activos

Al corte del 7 de julio, Coahuila registra su cifra más alta de contagios por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) desde que se detectó el primer brote en abril. La entidad suma 48 casos activos en animales y uno más en un hombre de 84 años.

Saltillo se mantiene como el municipio más afectado al concentrar 22 de los casos detectados en animales, además del único caso confirmado en una persona.

A pesar del incremento en animales, las secretarías de Salud federal y estatal confirmaron que Coahuila mantiene un solo caso de miasis en humanos. Se trata de un veterinario de 84 años, residente de Saltillo, quien permanece hospitalizado y se reporta estable.

A nivel nacional, el panorama es más complejo. En lo que va del año se acumulan 478 contagios en personas y tres defunciones, registradas en Yucatán, Querétaro y Oaxaca.

DISTRIBUCIÓN EN COAHUILA

El reporte epidemiológico más reciente señala que el parásito continúa extendiéndose por distintos municipios. Después de Saltillo, se reportan cinco casos en Arteaga; cuatro en Parras de la Fuente; tres en Cuatro Ciénegas; y dos en Monclova, Ocampo y Zaragoza.

Además, Allende, Escobedo, Matamoros, Múzquiz, Nadadores, Ramos Arizpe, Sabinas y San Buenaventura registran un caso cada uno.

TRANSMISIÓN

El gusano barrenador se transmite mediante una mosca que deposita sus huevecillos, principalmente, en heridas expuestas o zonas mucosas. Este insecto puede desplazarse hasta 20 kilómetros, lo que facilita la propagación del parásito entre personas y animales, como bovinos, perros, caballos, gatos y aves.

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES

Ante el incremento de casos en el país, que ya suman 2 mil 90 en animales, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) exhortó a revisar de manera constante a los animales domésticos y al ganado para detectar heridas o la presencia de larvas.

También recomendó mantener cualquier herida cubierta y utilizar prendas de manga larga para reducir el riesgo de exposición a la mosca transmisora.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que, aunque no se han confirmado nuevas defunciones ni más casos humanos en Coahuila, la vigilancia se mantiene en las ocho Jurisdicciones Sanitarias debido a la movilidad del insecto.