Mirador 04/08/2026

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Opinión
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    Mirador 04/08/2026
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Mariquita... Todos en el barrio la queríamos. Vivía sola y su alma en una vivienda de tres cuartos y reducido patinillo

Pequeñita de cuerpo. Su cabello con la blancura que dan los años y la ausencia de tintes. Sus ojos azules; su tez blanca y de mejillas sonrosadas. Luctuoso siempre su atavío. Queda su voz; modesta su traza; amables y sencillos sus modales.

Mariquita... Todos en el barrio la queríamos. Vivía sola y su alma en una vivienda de tres cuartos y reducido patinillo. Las vecinas le enviaban bocaditos. Quizá de eso se mantenía. O de milagro.

Rezaba, rezaba siempre. No en las iglesias vecinas, la de San Francisco o la de San Juan Nepomuceno. Su paso era vacilante ya, y temía caer. Rezaba en su casa las novenas de los santos, y cada día un rosario de 15 misterios. Los niños decíamos que por la tarde la Virgen la visitaba. Merendaban juntas y hablaban de las cosas de Dios.

Mariquita... Una sobrina vino por ella y se la llevó quién sabe a dónde. La casa quedó sola. El barrio quedó un poco más solo. Y ahora que escribo esto experimento una vaga sensación de soledad.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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