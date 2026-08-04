El falso dilema de los derechos de las audiencias

Después vino la contrarreforma de 2017 –apoyada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– que descremó esos derechos. Más tarde, la Suprema Corte invalidó la contrarreforma y dejó el tema en una especie de limbo regulatorio hasta que el año pasado, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión los recuperó y ahora la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ( CRT ), órgano gubernamental que sustituyó al autónomo, sometió a consulta un nuevo proyecto de lineamientos. Así ha sido esta historia: un péndulo permanente.

Los derechos de las audiencias se incorporaron en México en la reforma constitucional y legal de 2013 y 2014; el difunto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en 2016 unos lineamientos cuya entrada en vigor se suspendió en un hecho inédito.

La regulación de los derechos de las audiencias nunca estará libre de polémica. Temas como este provocan tensiones y resistencias naturales; pero no debemos dudar, los derechos de las audiencias deben estar reconocidos y regulados, y celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum los haya reincorporado en la nueva ley. El problema no es ese, sino el contexto político y el contenido del proyecto.

Venimos de casi una década en la que la Presidencia ha asumido, de facto, el papel de árbitro de la verdad pública: desde ahí se dice qué información merece el calificativo de falsa y qué periodistas o medios deben ser exhibidos. Esa lógica no desapareció con la salida de “Quién es quién en las mentiras”; fue sustituida por un espacio denominado “Derecho de réplica”, cuyo objetivo supuestamente es corregir información falsa. Sin embargo, basta revisar sus contenidos para advertir que el escrutinio siempre se concentra en piezas periodísticas críticas del gobierno. ¿Los medios oficialistas nunca se equivocan? Si el propósito fuera realmente corregir errores informativos, el criterio tendría que aplicarse a todos por igual.

El proyecto de lineamientos tiene virtudes y varias de ellas deberían mantenerse. Recupera mecanismos para hacer efectivos derechos que durante años quedaron desdibujados, desarrolla aspectos de accesibilidad y fortalece reglas sobre publicidad encubierta. Ese esfuerzo merece reconocerse, pero se les pasó la mano: el proyecto va más allá de la ley en ciertos casos.

Mientras la Ley en Materias Telecomunicaciones y Radio (LMTR) habla de veracidad de la información, los lineamientos añaden conceptos como la prohibición de difundir información “descontextualizada”.

La ley tampoco prevé que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) realice monitoreos de contenidos con el alcance que plantea el proyecto, ni contiene una habilitación abierta para “cualquier otra actuación que sea necesaria”. Además, convierte a la CRT en la instancia que termina revisando las decisiones de los defensores de las audiencias; adiós a la autorregulación.