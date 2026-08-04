Pájaros de cuenta

Esta muchacha ha sido acusada de ladrona en un país donde el robo es castigado con la pena de muerte. Trabajaba de criada en la casa de un viejo rabo verde que pretendía obtener sus favores. La muchacha, virtuosa, rechazó una vez y otra vez la indecorosa petición. Cierto día el salaz empleador se dio cuenta de que habían desaparecido de su casa algunas posesiones: un anillo de brillantes, una cucharilla de plata, unos pendientes de oro. Repitió su procaz instancia, y añadió a ella palabras de amenaza: si la muchacha no se le entregaba, él la acusaría de ladrona ante el tribunal. Ni aun así logró el torpe carcamal que la doncella rindiera su virtud. La acusó entonces, y tras un breve juicio la infeliz joven fue condenada a muerte. Ya la llevaban al patíbulo cuando de un árbol cayó el anillo robado. Había una ladrona, sí, pero no era la muchacha: era una urraca.

He narrado a grandes rasgos –y quizá con variaciones– el argumento de la ópera “La Urraca Ladrona” (La Gazza Ladra), de Rossini. En esta deliciosa pieza se recoge la mala fama que la tradición popular ha dado a las urracas, de ladronas. Y lo son, en efecto. Recuerdo todavía que en mi casa, que es la de ustedes, teníamos el problema de una pandilla de urracas que se metían de rondón hasta el pequeño cuarto donde dormía el Terry, nuestro amado perro cocker, para robarle las croquetas. No ganábamos para mantenerles el vicio a las rateras. Campeaban por el jardín como dueñas y señoras, y hacían un escándalo de todos los demonios, pues no contentas con quitarle su comida al Terry, se robaban el botín unas a otras.