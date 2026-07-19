Castaños mantiene bajo control casos de gusano barrenador

La Edil señaló que la intervención coordinada de los gobiernos municipal, estatal y federal permitió revisar los rebaños, atender los casos pendientes y reforzar las medidas sanitarias entre los productores ganaderos.

CASTAÑOS, COAH.- Luego de la detección y atención de casos de gusano barrenador en meses anteriores en comunidades rurales de Castaños , el Municipio se mantiene actualmente sin nuevos reportes de la plaga, informó la alcaldesa Yésica Sifuentes.

Desde que surgieron los primeros reportes, personal especializado realizó recorridos por los ejidos para inspeccionar a los animales y orientar a los productores sobre las acciones necesarias para prevenir la propagación del gusano barrenador.

Médicos veterinarios enviados por la Federación participaron en las labores de atención y seguimiento, lo que permitió cubrir los reportes existentes y fortalecer la vigilancia en la zona rural.

Sifuentes indicó que los especialistas federales fueron trasladados posteriormente a la Región Norte de Coahuila para atender otros casos; sin embargo, en Castaños continúan el monitoreo y la difusión de recomendaciones preventivas.

La Alcaldesa destacó que, aunque actualmente no se han detectado nuevos casos, las autoridades mantienen la alerta debido al riesgo de reaparición de la plaga.

Entre las recomendaciones a los productores se encuentra revisar de manera constante a los animales, principalmente aquellos que presenten heridas, y reportar de inmediato cualquier signo que pudiera estar relacionado con la presencia de larvas.