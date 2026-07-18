Afecta gusano barrenador a competencias de rodeo en Coahuila

De acuerdo con fuentes cercanas a la charrería, desde el pasado 18 de abril la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua hizo obligatorio que todo animal, bovinos, equinos y otras especies, cuente con el Certificado Zoosanitario de Movilización Nacional (CZMN) y una constancia de tratamiento preventivo contra el GBG emitida por un médico veterinario acreditado.

Una serie de estrictas medidas sanitarias implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua para prevenir la propagación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) ha generado una crisis en la comunidad de la charrería y el rodeo en Coahuila, provocando la cancelación de participaciones en competencias y denuncias por abusos económicos en la emisión de certificados de salud.

Además, se ha prohibido estrictamente el ingreso de animales provenientes de estados con casos activos de la plaga, como es Coahuila, que supera los 20 casos activos.

De acuerdo con testimonios de competidores, estas reglas han modificado drásticamente la logística de los eventos. En Chihuahua, ahora se exige que los caballos permanezcan en resguardo durante 12 horas al llegar. Sin embargo, el mayor obstáculo denunciado es la discrecionalidad de los oficiales en los Puntos de Verificación Interna (PVI), como Charcos y Escalón, donde a menudo se niega el paso a los jinetes a pesar de contar con la documentación en regla.

La incertidumbre ha paralizado la actividad deportiva en la región. Se reporta que delegaciones de Chihuahua y Sonora no pudieron asistir a los Juegos CONADE debido a la imposibilidad de garantizar el regreso de sus caballos tras haber estado en zonas consideradas “contaminadas”.

“Hay un rodeo el 2 de agosto y no creo ir porque, aparte de los papeles, si al oficial no le parece, no entras”, señaló un competidor afectado. Destacó que mientras hacia el sur, Aguascalientes o Puebla, el tránsito es más fluido, la frontera con el norte se ha vuelto prácticamente infranqueable para los equinos.

DENUNCIAN ABUSOS Y “NEGOCIO” VETERINARIO EN COAHUILA

Mientras que el movimiento de caballos dentro de Coahuila, en zonas como Múzquiz o Torreón, se mantiene sin contratiempos utilizando únicamente los pasaportes equinos, el cruce hacia Chihuahua y Sonora ha encarecido los costos de participación.

En la Unión Ganadera de Coahuila, jinetes han denunciado que solo unos pocos veterinarios están certificados para emitir los documentos necesarios, lo que ha derivado en cobros excesivos.

“Están haciendo negocio con esto, por ocho caballos para el Nacional Charro quieren cobrar mil pesos por caballo solo por el papel”, denunciaron afectados.

Ante la falta de garantías legales para el tránsito, algunos propietarios han optado por servicios de fletes privados que aseguran tener todo en orden.