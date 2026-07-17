Coahuila se mantiene entre estados con menor incidencia de gusano barrenador; se ubica en la posición 23

De acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Coahuila acumula 161 casos de gusano barrenador durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 15 de julio de 2026. Con esta cifra, la entidad se ubica en el lugar 23 a nivel nacional, dentro de los estados con menor número de casos registrados por esta plaga.

A nivel nacional, el reporte epidemiológico contabiliza 33 mil 901 casos acumulados, principalmente concentrados en entidades del sureste mexicano. Los estados con mayor incidencia son Chiapas, con 7 mil 316 casos; Oaxaca, con 4 mil 733, y Veracruz, con 4 mil 399. Dentro del territorio coahuilense, Saltillo registra la mayor cantidad de casos, con 52 reportes, seguido por Múzquiz, con 23; Arteaga, con 13, y General Cepeda, con 12. Otros municipios con presencia de la plaga son Parras y Zaragoza, con nueve casos cada uno; Ramos Arizpe, con seis; Cuatro Ciénegas, con cinco; y Castaños, con cuatro registros. En tanto, Monclova, Ocampo y San Buenaventura reportan tres casos cada uno, mientras que Torreón, Sabinas, Matamoros y Frontera cuentan con dos casos respectivamente. Además, nueve municipios presentan incidencias aisladas de un solo caso. El informe de las autoridades sanitarias señala que el ganado bovino es la especie con mayor afectación por esta plaga en el país, al concentrar 20 mil 465 casos.

Sin embargo, también se han detectado afectaciones importantes en otras especies, como caninos, con 7 mil 407 casos; suinos, con 2 mil 253; equinos, con mil 747, y ovinos, con 932 casos. Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica para contener la presencia del gusano barrenador y evitar su propagación en las unidades de producción pecuaria del país.