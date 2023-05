Cefereso 18 de Ramos Arizpe ha omitido cumplir garantías de no repetición prometidas a CNDH

Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, ha ignorado los llamados de atención que dicho organismo le ha hecho por violar los derechos humanos de los internos a lo largo del tiempo.

Desde 2019, cuando cumplió un año de actividad, hasta marzo de 2023, el Cefereso ubicado en la comunidad de Mesillas de Ramos Arizpe ha acumulado 739 quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que cumplen condena o están bajo proceso penal.

De estas quejas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido siete recomendaciones, tres de las cuales se emitieron el año pasado y cuatro en los primeros cinco meses de 2023.

En todas las recomendaciones, la CNDH ha informado que las autoridades de dicho centro han cometido actos de tortura y tratos crueles y denigrantes, como esposar a un interno durante dos años, ignorar un caso de suicidio, agresión sexual a una persona y, más recientemente, un homicidio.

En el caso de las recomendaciones 107/2022, 129/2022 y 190/2022 emitidas el año pasado, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social aceptó todos los puntos recomendados y, en todos los casos, se encuentran en proceso de cumplimiento.

Uno de los puntos destacados en cada recomendación es la garantía de no repetición de actos similares, que se logra a través de capacitación en derechos humanos para los custodios y en responsabilidades relacionadas con el delito de tortura.

A pesar de que el Órgano se comprometió a aceptar las recomendaciones al menos durante el primer año, solo en los primeros tres meses de 2023, la CNDH ha recibido un total de 85 quejas adicionales, que incluyen actos similares a los descritos en las recomendaciones anteriores, como la tortura.

Incluso, este conjunto de quejas supera el total recibido durante todo 2019 y 2020, lo que indica que no solo el Cefereso no ha cumplido con las garantías de no repetición, sino que también ha habido un aumento en los casos violatorios de derechos.

Después de que XpectroFM y VANGUARDIA informaron sobre un homicidio ocurrido en este centro, las autoridades federales anunciaron que la directora del Cefereso 18, Jetzael Martínez Cisneros, había sido destituida de su cargo.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República, que investiga el caso de homicidio ocurrido durante la administración de la exdirectora, informó que la investigación está en curso y que aún no se ha realizado ninguna detención al respecto.

VANGUARDIA solicitó un posicionamiento más amplio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la persistencia de estas violaciones a los derechos humanos; sin embargo, aún no se ha recibido una respuesta.