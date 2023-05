Dentro de las investigaciones de la CNDH se encuentra la posible responsabilidad del equipo médico del penal por el suicidio de un interno con problemas de esquizofrenia el 27 de octubre del 2021 y que tenía la restricción médica de no permanecer solo ya que, en el pasado había atentado contra su vida.

CNDH: RESPONSABILIDADES TRAS SUICIDIO DE UN INTERNO

La CNDH explicó en la recomendación 68/2023 que el interno fallecido contaba con antecedentes de esquizofrenia y tenía indicación de requerir observación permanente, pero inexplicablemente lo dejaron solo y a consecuencia de ello fue encontrado muerto, supuestamente por suicidio, el 27 de octubre del 2021.

Se trataba de un paciente con antecedentes depresivos y que en el pasado había atentado contra su vida y las autoridades médicas y penitenciarias tenían conocimiento que podría presentarse de nueva cuenta algún evento de peligro, pero no se le procuró un ambiente y las condiciones de vida necesarias que contribuyeran a mejorar el bienestar mental.

La carpeta de investigación asentó que la víctima falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento con una sábana amarrada en las rejillas del aire acondicionado del cuarto en el que se encontraba hospitalizado sin la vigilancia necesaria.

La CNDH determinó que el personal médico, de guardia y custodia del CPF 18 cometieron fallas al no garantizar el derecho a la vida y omitieron su deber de cuidar la integridad personal de la víctima que derivó en su fallecimiento por suicidio.

La misma CNDH destacó que en el área médica del penal no existen elementos médicos, de seguridad y custodia suficientes, para mantener el orden que se requiere para que los internos no sean encadenados de sus extremidades a las camas.

“La Nota Informativa No.- CPF18/SUB-CUS/01426/2021, del 27 de octubre de 2021, se advierte que siendo aproximadamente las 22:38 horas, después de parar al baño a una persona privada de la libertad, la autoridad responsable comenzó a realizar el primer rondín, dirigiéndose a la Habitación Hospitalaria de la víctima.

“Observó que la víctima estaba suspendido mediante una sábana enredada al cuello pendiendo de la rejilla del aire acondicionado, por lo que emitió el código blanco, abrió la habitación para dar comandos verbales, lo nombro por su apellido y no respondió, observando que al parecer no mostraba signos de vida, por lo que personal de enfermería le prestaron auxilio y tras obsérvalo se determinó que ya no prestaba signos vitales”, destacó la Recomendación 68/2023.

Cuatro elementos entre personal médico y de custodia son señalados por incumplir las normas internacionales de cuidado a los reos con problemas médicos y no obedecer Ley Nacional de Ejecución Penal en la que se establece que las autoridades responsables de los penales deben velar por la seguridad de las personas encarceladas.

En este caso la CNDH emitió seis recomendaciones para Comisionado Antonio Hazael Ruiz Ortega del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y tres para el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.