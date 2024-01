‘Champ’ se extravió en la región Laguna; dueños ofrecen una lavadora en recompensa a quien lo regrese

Cabe destacar que no cuenta con correa ni prendas distintivas .

“ Champ ”, también conocido cariñosamente como “ Campeón ”, es descrito como un can cuyo pelaje se distingue por tener pecho y piernas color café, espalda y orejas negras, y una peculiar marca en la frente que las dueñas describen como “ una peladita”.

En la región Laguna la desesperación embarga a Anahí López y Daniela Gómez, quienes emprendieron una incansable búsqueda de su amado perrito “ Champ ”. El can, de casi 3 años de edad, se extravió durante las festividades de Año Nuevo, dejando a sus dueñas sumidas en la angustia y la incertidumbre.

OFRECEN LAVADORA EN RECOMPENSA

La angustia de Anahí y Daniela ha llevado a ofrecer una recompensa poco convencional, pues en sus redes sociales compartieron un mensaje donde expresan su deseo de encontrar a “Champ” a cambio de una lavadora automática Whirlpool de 15 kilos, con garantía incluida. El mensaje detalla que solo se pide una condición: que la persona que proporcione información veraz sobre “Champ” y lo entregue, será merecedora de este electrodoméstico.

Daniela Gómez compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Regalamos lavadora automática Whirlpool DE 15 kilos y con garantía. Solo pido una cosa a cambio: que me digan una razón real y verdadera de Champ y nos lo entregue, ese que me diga dónde está o que lo resguarde y nosotros pasar por él, a esa persona le vamos a regalar la lavadora. Llamar al 8713534998 y 8715831982 (no bromas, de mal gusto)”.

Las líneas telefónicas proporcionadas están abiertas para recibir información sobre el paradero de “Champ”, y sus dueñas instan a la colaboración de la comunidad para reunirse con su querida mascota.

La desesperación se mezcla con la esperanza de que esta singular recompensa sea el incentivo necesario para obtener pistas que conduzcan al regreso seguro de “Champ” a casa.