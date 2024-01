¿Museo, refugio, salón de fiestas? A debate destino del espacio del casino ‘Caliente’ en Saltillo

Camilo Cienfuegos Lima: ¡ Pongan ahí la ZR para que ya no me quede tan lejos!

Isabel Belmonte Banda : No es posible que siendo la capital del estado no se tenga un lugar decente donde realizar un buen concierto. A la altura de su vecino Monterrey. Coahuila es GRANDE pero lo mantienen pequeño.

Alvarado Nancy: Lo que quieran... Cómo quiera, lo que opinamos no les importa.

Anna Aguirre: En Houston, Tx tiene un edificio de entretenimiento donde se realizan pequeños conciertos, venden comida rápida y postres. En la azotea, lo convirtieron en un jardín grande con caminitos para pasear. La gente puede hacer picnics y hay áreas de juegos de mesa, con una vista a la ciudad espectacular. Se llama THE POST.

María Fernanda Zetina : Espacio verde, espacio público, espacio cultural. Hacen falta parques qué no estén dentro de fraccionamientos, bien diseñados y funcionales para todos los grupos de edades.

Zarethsara Moon: Un lugar donde hagan todos los eventos necesarios para que no tengan que cerrar las calles por ello.

Cecilia Way: ¡Una extensión de Museo Marco con conciertos, exposiciones, espacios culturales y cafeterías!

Diego Omega: Apenas un lugar como la “House of Vans” que está en CDMX, ya que podría ser un espacio ideal para el BMX, skate, roller y además ser usado como un lugar recreativo tanto para niños, jóvenes y adultos. En Saltillo hay pocos lugares y los que hay son muy limitados.

Roxio Treviño: Un lugar para que hagan los eventos que antes hacían en la Plaza de Armas y que por miedo a los que exigían sus derechos pasaron al Ateneo Fuente, creando un caos vial y otras consecuencias.

Melisa Arzola Ruiz: Un lugar donde puedan hacer festivales, por favor. Los terrenos de la feria están súper incómodos.

Charlie Chef Romero: Como lo que fue el casino Caliente, que generaba muchos trabajos y para algunas personas era muy entretenido ir a jugar.

Jose Ma Martínez: Salón de fiestas, gimnasio, lo que sea. La ciudad se ve mal con edificios abandonados, igual que casas y terrenos. El centro tiene varios lugares cayéndose.

Elías Velázquez: Un narc®-monumento en agradecimiento al Prof. Humberto Moreira y esos años inolvidables.

Olga Lidiana Rodarte Leos: Hola, por la ubicación, un Centro de Convenciones para más eventos y conferencias. Todo estaría cerca: hotel, cafetería, comidas y centros comerciales. Sería una buena opción. Ojalá el nuevo gobierno vea lo que necesitamos porque no toda la vida es trabajo.

Alma García: Me gustaría que fuera un museo de la memoria, donde se expusieran todos los expedientes de la verdad que acusan a la red de políticos en Coahuila que han endeudado al estado para enriquecerse a costa del exterminio del pueblo.

Cristian Rey Herrera: Esa cosa está pegada al cauce natural del arroyo, quítenla. O en su caso, esos son los tipos de lugares que deberían hacer zapaterías o plazas comerciales y no andar tumbando las HERMOSAS CASAS del centro.

Javo Rodríguez: Con una buena remodelación, e incluso ampliándolo, podría quedar como un recinto para eventos musicales más decentes. El Maravillas y los terrenos de la feria ya están muy trillados y siento que ya quedaron cortos.

Reynol Castilla Leos Leos: Un museo en honor a Jerico Ábramo Masso, el mandó cerrar todos los casinos porque su mama ya estaba muy quemada en ellos por su actitud y carácter.

COAHUILA: ONCE AÑOS SIN CASINOS

Desde el 19 de octubre de 2012, los casinos, centros de apuestas, table dance y otros establecimientos nocturnos con presencia de personas desnudas fueron oficialmente prohibidos en el estado de Coahuila. Esta medida, tomada hace casi once años, tenía como objetivo principal restablecer la tranquilidad en la población y abordar problemas relacionados con la seguridad ciudadana.

La iniciativa fue parte de una serie de acciones emprendidas en 2012 para combatir diversas actividades consideradas como potenciales focos de inseguridad. Entre las restricciones implementadas se encuentran la prohibición de casinos, centros de apuestas, casas de empeño no reguladas, lotes de autos con vehículos de procedencia extranjera sin estancia legal en el país, yonkes, carreras de caballos con apuestas, peleas de gallos con apuestas, así como la facilitación delictiva conocida como “halconeo” y la prohibición del polarizado en automóviles, entre otras.

La reforma, aprobada por el Congreso del Estado, incluyó inicialmente restricciones sobre el funcionamiento de casinos, casas de apuestas, table dance, y lugares dedicados a la comercialización de automóviles sin documentos legales. Estas medidas fueron publicadas en el Periódico Oficial el mismo 19 de octubre de 2012.

En particular, la ciudad de Saltillo experimentó el cierre de establecimientos como Caliente, Circus, Big Bola y Sun City. En junio de 2007, el casino Caliente fue escenario de un tiroteo, resultando en la trágica muerte de una mujer. Además, en agosto de 2011, una granada de fragmentación explotó en el exterior del mismo casino, aunque no se reportaron personas lesionadas. Desde entonces, el establecimiento permaneció cerrado y no volvió a abrir sus puertas.

Once años después de la implementación de estas medidas restrictivas, Coahuila continúa siendo testigo de bajos índices delictivos, lo que sugiere que las acciones tomadas en 2012 han contribuido a restablecer la seguridad y tranquilidad en la región.

La variedad de ideas presentadas por los ciudadanos refleja el deseo de revitalizar el espacio del antiguo casino “Caliente” de maneras creativas y beneficiosas para la comunidad.

El debate sobre el futuro del lugar continúa, y será interesante ver cómo evoluciona este espacio en respuesta a las necesidades y deseos de la población de Saltillo.