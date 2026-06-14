Charreadas atraen a turistas del sur de Texas y norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los lienzos charros Villa García y La Providencia fueron sede de la segunda y tercera fase del Quinto Circuito de Charros del Norte, organizado por la Unión de Asociaciones de Charros de Coahuila A.C. El evento reunió a cientos de visitantes provenientes del sur de Texas y de la región norte de Coahuila, consolidando a Piedras Negras como un punto de encuentro para la tradición charra.

El sábado 13 de junio, el lienzo Villa García abrió sus puertas desde las 14:00 horas con la participación de los equipos La Amistad, Los Zulaica, El Obispado y Charros de Monclova. Más tarde, en la Categoría A, se presentaron Charros del Norte y Villa García 2 Potrancas.