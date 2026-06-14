Charreadas atraen a turistas del sur de Texas y norte de Coahuila

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    Charreadas atraen a turistas del sur de Texas y norte de Coahuila
    Los lienzos charros Villa García y La Providencia albergaron la segunda y tercera fase del Quinto Circuito de Charros del Norte. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Charros de distintas categorías demostraron su destreza en las suertes tradicionales ante cientos de asistentes reunidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los lienzos charros Villa García y La Providencia fueron sede de la segunda y tercera fase del Quinto Circuito de Charros del Norte, organizado por la Unión de Asociaciones de Charros de Coahuila A.C. El evento reunió a cientos de visitantes provenientes del sur de Texas y de la región norte de Coahuila, consolidando a Piedras Negras como un punto de encuentro para la tradición charra.

El sábado 13 de junio, el lienzo Villa García abrió sus puertas desde las 14:00 horas con la participación de los equipos La Amistad, Los Zulaica, El Obispado y Charros de Monclova. Más tarde, en la Categoría A, se presentaron Charros del Norte y Villa García 2 Potrancas.

$!Equipos de Coahuila y visitantes del sur de Texas participaron en una jornada dedicada a la tradición charra.
Equipos de Coahuila y visitantes del sur de Texas participaron en una jornada dedicada a la tradición charra. JOSUÉ RODRÍGUEZ
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$!La escaramuza infantil “El Encanto” cautivó al público con su exhibición de caballitos de palo.
La escaramuza infantil “El Encanto” cautivó al público con su exhibición de caballitos de palo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La jornada continuó el domingo en el lienzo La Providencia, donde volvieron a competir La Amistad, Hermanos Zulaica, El Obispado y Charros de Monclova. En la categoría infantil destacó la escaramuza “El Encanto” con su tradicional exhibición de caballitos de palo, además de las suertes de los charros “Dientes de Leche”, que representan el semillero de futuras generaciones en este deporte nacional.

Piedras Negras se consolida como un atractivo turístico y deportivo gracias a instalaciones que rivalizan con las de estados líderes en la charrería, como Jalisco y Aguascalientes. Este tipo de eventos no solo preservan la tradición, sino que también generan un impulso económico al atraer visitantes y fortalecer el turismo regional.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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