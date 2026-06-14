Coahuila: mueren dos jóvenes tras convivio; indagan posible consumo de bebidas adulteradas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Miguel Ángel González Navarro, de 24 años de edad, quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Torreón, y Osvaldo Sánchez, quien murió en una institución de salud ubicada en el municipio de Francisco I. Madero.

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Una reunión entre amigos que se desarrollaba tras un encuentro deportivo terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo, luego de que dos jóvenes perdieran la vida y otros tres fueran hospitalizados en estado grave tras presentar complicaciones de salud mientras convivían en el ejido Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, los cinco jóvenes se encontraban reunidos después de participar en actividades deportivas en la comunidad rural. Durante la convivencia consumían bebidas alcohólicas cuando, de manera repentina, comenzaron a presentar malestares físicos y posteriormente perdieron el conocimiento.

La situación provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que personas presentes solicitaran apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladaron a los afectados a distintos hospitales de la región.

A pesar de los esfuerzos médicos, dos de los jóvenes no lograron sobrevivir. En tanto, los otros tres permanecen internados bajo observación especializada debido a la gravedad de su estado de salud.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué originó la emergencia que afectó a los cinco jóvenes.

Como parte de las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley. Los resultados permitirán establecer con precisión las causas del fallecimiento y aportar elementos a la investigación en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión oficial sobre el origen de los decesos y señalaron que será el resultado de los estudios periciales y médicos el que determine qué ocurrió durante la convivencia.