Choferes de aplicación y taxistas de Saltillo a punto de irse a golpes frente a Congreso del Estado

“Estamos tratando de evitar que las cosas se salgan de control; la postura es nada más que se tiene que aplicar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable que el mismo Congreso aprobó, que restringe el funcionamiento de ellos, quien esté calificado para trabajar que trabaje, quien no, no tiene por qué estar usurpando una función del servicio público” , expresó Ernesto Navarro Muñiz.

El representante del Movimiento Independiente del Gremio de Taxistas y Taxis Seguridad, señaló que solo piden aplicar el ordenamiento porque en el servicio de plataforma no tienen seguro, no cumplen con usar vehículos modelo 2018 en adelante, no cumplen con el valor factura, en ocasiones no los manejan los propietarios y no los pueden sub-rentar, como marca la ley.

“Ellos dicen ¿por qué los taxis no cumplen con esos requisitos? Porque nosotros no somos redes de transporte, somos un servicio concesionado que nos manejamos con un reglamento municipal y estatal. Ellos tienen que cumplir con otros requisitos para poder funcionar.

“Ellos deberían aportar el 1.5% de cada viaje generado al Municipio, cosa que no están haciendo desde hace 7 años”, manifestó, al indicar que a los conductores de redes de transporte no les exigen presentar Carta de No Antecedentes Penales, exámenes antidoping, no garantizan cobertura de seguro ni licencia de manejo actualizada.

Carlos Cárdenas Alcalá, presidente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones, expresó que solamente piden a los diputados locales modificar la ley para permitirles utilizar vehículos con antigüedad de hasta 7 años, en lugar de 5, y que se permita conducirlos un familiar, no necesariamente el propietario, como obliga la normatividad.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 2 millones de niñas sin vacunas contra el VPH: diputada del PAN Coahuila

Explicó que hay choferes que están en el buró de crédito y no pueden sacar un carro de agencia, entonces los sacan a nombre de la esposa, la mamá o el papá, pero ellos los manejan.

También piden disminuir el costo del vehículo para aplicaciones, que actualmente rondan los 246 mil pesos como inversión mínima, cuando hay taxis amarillos de 10 años de antigüedad y con costo mucho mayor.

“Somos un movimiento de buena fe, toda la raza que traemos está plenamente identificada por cuestiones de seguridad, pero hay grupos no identificados, incluso hay gente que viene de otros estados a trabajar aquí y lo que estamos pidiendo es que se aplique la ley a esa gente”.

“Ahorita se estima que operan más carros de plataforma que taxistas y esto se está saliendo de control, ocurren incidentes de inseguridad, ahorita las cosas se estaban saliendo de control porque participan otro tipo de personas, pero con los líderes de taxis tenemos buena relación”, dijo.