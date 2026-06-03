Cierran tres negocios de forma definitiva en Ramos Arizpe ante incertidumbre económica federal

Así lo informó Mario Alejandro Aguirre Rangel, delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur en Ramos Arizpe, quien señaló que los ajustes han afectado tanto al sector industrial como al comercial.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La incertidumbre económica global y nacional comenzó a pasar factura al sector comercial de Ramos Arizpe, donde ya se reporta el cierre definitivo de tres establecimientos en lo que va del año.

“En Ramos Arizpe, por darte un dato, van tres negocios que me reportan que cerraron definitivamente; indudablemente, toda esta incertidumbre ahora trae repercusiones”, declaró el líder comerciante.

Aguirre Rangel explicó que factores internacionales como el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el consecuente aumento en los combustibles han complicado el panorama para los negocios locales.

Al realizar el balance del primer semestre, detalló que los meses de enero, febrero, marzo y abril registraron niveles bajos de facturación debido a las condiciones del mercado.

“Mayo fue el mes que ha tenido mejores ventas; se reportaron entre un 30 y 35 por ciento más de ventas comparado con estos meses”, precisó el representante empresarial.

Sin embargo, aclaró que esta mejoría impulsada por los festejos y las utilidades no superó los niveles de 2025, ya que la población mantuvo cautela en sus decisiones de gasto.

El delegado manifestó que existe preocupación para la segunda mitad del año tras disiparse el efecto de las utilidades, aunque mantienen optimismo por los nuevos proyectos de la industria automotriz local.