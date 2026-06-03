Saltillo: realizan obras de impermeabilización en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

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    Saltillo: realizan obras de impermeabilización en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler
    Personal especializado trabaja en la parte alta del Teatro de la Ciudad Fernando Soler para reforzar la protección del recinto contra filtraciones de agua. OMAR SAUCEDO

Con el objetivo de prevenir filtraciones de agua en el escenario principal, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, se encuentra bajo trabajos de mantenimiento en sus áreas más altas mediante la aplicación de un recubrimiento térmico e impermeable.

La intervención fue confirmada en entrevista por Uriel Rangel, subdirector del Teatro de la Ciudad, quien detalló que las maniobras visibles en el exterior del recinto corresponden a la atención prioritaria de la infraestructura aérea del inmueble.

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$!Las labores incluyen la aplicación de espuma de poliuretano en la torre de tramoya del principal escenario cultural de Saltillo.
Las labores incluyen la aplicación de espuma de poliuretano en la torre de tramoya del principal escenario cultural de Saltillo. OMAR SAUCEDO

“Sí, estamos haciendo mantenimiento justamente del área de tramoya, o sea, en la parte externa, es la torre de tramoya”, explicó el funcionario al ser cuestionado sobre la presencia de trabajadores y equipo especializado en la parte alta del edificio.

De acuerdo con el subdirector, las labores consisten en la colocación de una capa protectora de espuma de poliuretano. “Ahí se le está poniendo un recubrimiento justamente para que cuando llueva no caiga agua en el foro”, precisó Rangel.

Además de las reparaciones en la techumbre del foro principal, el entrevistado adelantó que el espacio cultural mantiene otros frentes abiertos para la mejora de sus instalaciones interiores, enfocados en áreas alternativas de representación.

$!Autoridades del teatro informaron que también se realizan trabajos de remodelación en el área del teatro de cámara.
Autoridades del teatro informaron que también se realizan trabajos de remodelación en el área del teatro de cámara. OMAR SAUCEDO

“Se está haciendo trabajo de remodelación en la parte del teatro de cámara, que eso ya también se había hecho, se había mencionado en alguna rueda de prensa que hizo el patronato del teatro”, añadió respecto a los planes vigentes.

$!El mantenimiento busca preservar las condiciones del foro principal y mejorar distintas áreas interiores del recinto cultural.
El mantenimiento busca preservar las condiciones del foro principal y mejorar distintas áreas interiores del recinto cultural. OMAR SAUCEDO

Al ser cuestionado sobre el monto económico que se ejerce para estas obras de preservación, el funcionario público señaló que las cifras precisas son resguardadas por los representantes ciudadanos que coadyuvan en la gestión del edificio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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