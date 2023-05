Ciudadanos presentan propuestas para mejorar el transporte de Saltillo

El Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable entregó al Instituto Municipal del Transporte 10 propuestas para mejorar el servicio de transporte urbano, informó Carolina Rancaño Arrioja, integrante del CCCMS.

Para mejorar el servicio, el Consejo propuso al IMT revisar los dispositivos de recarga de saldo en las tiendas de conveniencia y que haya suficientes establecimientos que ofrezcan el servicio para que los usuarios tengan posibilidad de hacer el trámite en cualquier lugar, y así evitar gastos por trasladarse a determinados puntos en la ciudad, es decir, que sea más accesible y rápido.

Asimismo, garantizar la recarga y que el servicio se amplíe a centros comerciales; evitar el monopolio de recarga con un solo establecimiento comercial; abrir espacios de credencialización para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, y que haya un canal de comunicación eficaz entre el IMT y el CCCMS.

De igual manera, verificar que los operadores tengan visible el tarjetón porque en ocasiones no está a la vista de los pasajeros, como garantía de que están capacitados, y garantizar que solo trabajan 8 horas, pues horarios extendidos limitan la atención, la capacidad de reacción y la pericia con riesgo para los pasajeros.

También proponen la aplicación de exámenes antidoping mensuales para todos los choferes pues llegan a laborar de 12 a 15 horas diarias, lo cual resulta extenuante y con ello aumenta el riesgo de accidentes, y el interés es privilegiar la seguridad de los pasajeros.

Asimismo, solicitar que los operadores tengan vigente sus prestaciones laborales de ley, como incentivo para ofrecer mejor servicio y mejorar su calidad de vida y de sus familias, y contar con evidencia gráfica de las mejoras realizadas en las unidades, físicas y mecánicas, antes de incrementar las tarifas.

Rancaño Arrioja explicó que el objetivo de las propuestas es mejorar el servicio del transporte urbano, pues los usuarios reclaman que camiones y microbuses se pasan en luz roja del semáforo, exceden los límites de velocidad, los choferes usan el celular al conducir, no respetan las paradas, no levantan al pasaje aunque las unidades vayan vacías y no respetan los horarios de servicio, empiezan tarde a circular y para las 19:00 ó 20:00 horas suspenden los recorridos.

Además, los equipos lectores de las tarjetas en ocasiones no funcionan o los choferes o concesionarios los bloquean, de manera que obligan a los usuarios a pagar la tarifa normal de 15 pesos, o las pantallas no son legibles y no se sabe si cobran lo justo o no.

Otro problema recurrente, es que marcan como bloqueadas a las tarjetas, aunque sean nuevas y tengan saldo, por lo que los inspectores del Instituto Municipal del Transporte deben revisar que los equipos de cobro funcionen de manera adecuada.

Señaló que sería apropiado que en lugares estratégicos se colocaran mapas con el recorrido de las rutas, a fin de que los usuarios puedan consultar la información para trasladarse a sus puntos de destino.

VANGUARDIA solicitó información sobre el seguimiento de estas propuestas a Municipio de Saltillo, confirmado la recepción y análisis de las mismas.