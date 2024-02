Clima, empleo, seguridad: razones por las que les gusta vivir en Saltillo a nuestros lectores, ¿tienes otras?

Y aunque ya no es tan fresco como antes debido al cambio climático, el clima en Saltillo no deja de ser templado durante la mayor parte del año, lo que lo hace atractivo para quienes buscan un clima agradable y cómodo para vivir.

ALGUNAS CRÍTICAS

Aunque nuestra pregunta estaba relacionada a que nos dieras las razones por las que te gusta vivir en Saltillo, también se mencionaron algunas críticas a la ciudad:

La gente no saluda: entre ellos el que algunos residentes y visitantes han notado que en Saltillo la gente no saluda tanto como en otras ciudades. Esto puede ser percibido como una falta de cortesía o amabilidad por parte de algunas personas.

Las prácticas de saludo son una forma de establecer y mantener relaciones sociales. En algunas culturas, como en muchas de América Latina, el saludo es un acto importante y se espera que las personas saluden con amabilidad y cortesía.

El PRI siempre gana: En el ámbito político, algunas personas critican el dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Saltillo, argumentando que esto puede llevar a una falta de alternancia política y a la falta de representación de otras voces y opiniones.

La crítica hacia el dominio de un partido es un tema que puede ser analizado desde una perspectiva antropológica, especialmente en términos de poder y representación, ya que la crítica refleja la percepción de que el poder político está concentrado en un solo partido, lo que puede tener implicaciones en términos de representación y participación ciudadana que impactan en la vida cotidiana y en la configuración de la identidad colectiva.

No saben manejar y no usan las direccionales: Algunas personas critican la calidad de la conducción en Saltillo, señalando que muchos conductores no respetan las normas de tránsito, como el uso de las direccionales, lo que puede llevar a situaciones peligrosas en las carreteras, y es que las normas de tránsito y la conducción son parte de las prácticas cotidianas y culturales de una sociedad, por lo que a muchos foráneos llama la atención el que los saltillenses desobedezcan estas normas de tránsito.

Aquí te presentamos algunas de las respuestas, y si quieres conocer el total puedes visitar nuestra página de Facebook:

Martha Santos de León: Porque nadie se ofende si no saludas

Pedro Pérez Fotógrafo: Porque no tengo que presumir que soy regio aunque viva en la zona conurbada de Monterrey

Jair Martínez: Su clima tan extravagante, y sería un mejor lugar sin chiriwillos

Cecy SGar: Yo soy de otro Estado de la República, he vivido aquí por 14 años y realmente amo a Saltillo por su clima, su historia, su seguridad y múltiples fuentes de empleo.

Humberto García: Porque me ejercitaba todos los días caminando y a veces corriendo... nunca pasaba la combi y me tenía que ir a pata al trabajo y a veces los domingos hacía doble ejercicio porque ni de ida ni de regreso pasaba y a veces correr, por las corretizas que me ponían los perros.. Gracias rutas de Saltillo... Les debo mi salud.

Xavier Karim Rodríguez: Porque es muy turístico, sus vialidades muy fluidas, la gente es muy cordial y cero accidentes... Mucha seguridad y empleos muy bien pagados...

Fernando Fuentes: Creo que debemos de ser más objetivos, muchos lo agarran de juego. A quien no le guste vivir en Saltillo, pues muy simple que se cambie de ciudad. Y claro que los habitantes tenemos mucho que hacer para que nuestra ciudad sea cada vez mejor.

Pedro Moeller Villar: Porque en las mañanas encuentro el VANGUARDIA en el Fresh después de las 8:30 am.

Ángel Martínez: Podemos irnos a pasear a Monterrey y tenemos agua...por ahora

Amanda Díaz Esparza: Me encanta mi municipio, su centro histórico. Sus raíces, su comida, su gente. Si hermosa alameda etc.

Eduardo Mata: Una ciudad relativamente tranquila, su historia, no diré que su gente.

Miriam Ortiz Martínez: Sus montañas el clima poca gente el aire la tierra amo Saltillo

Aurelio Soto: Porque viene Leandro Ríos y el Duelo a cantarnos cada 15 días.

Orlando Carsa: Porque no tienes la obligación de dar los buenos días y evitas el contacto con otra gente

Manu Antropo: El Parque el Chapulín, el Pan Mena y el Pan Mora relleno de chocolate eran las cosas que más disfruté de vivir ahí

José Alberto Corpus González: Es la “ciudad más vaquera del mundo”

Fernando Gutiérrez: Porque gobierna el PRI

Pedro López: Porque nadie usa las direccionales cuando manejamos

Alonso Quiroz: Tiene un centro histórico muy rico en cultura, es una ciudad muy limpia, todo se encuentra a corta distancia, mucha oportunidad educativa, amplia variedad gastronómica y de vida nocturna, es parte ya del cluster automotriz que significa mucho trabajo para la región, cerca de zonas naturales, es una ciudad muy barata, tiene mucho desarrollo económico con todas sus plazas y comercios, aunado a la oferta de nuevas franquicias que cada vez más llegan a la ciudad, tiene un desarrollo equilibrado y definido, pudiera ser más sin tanto saqueo, robo y corrupción demos gobiernos tanto Municipal como Estatal, pero pues bueno no se puede pedir todo

Martha Eli: Cómo mencionan más arriba...es una ciudad tranquila en comparación con otras...y antes era aún más, hay muchas cosas que aún se pueden hacer con facilidad en comparación a las grandes ciudades. Lo único malo es la corrupción descarada de los políticos.

Isaac Ramírez Moreno: Me gusta cómo gobierna el PRI, cómo han robado y robado y robado y robado y la gente se deja se deja se deja por una despensa qué padre ya me están dando ganas de ser diputado senador o ya de perdido alcalde.

Javo Rodríguez: Porque dentro de lo que cabe, es una ciudad tranquila y segura, en comparación a otras como CDMX, Monterrey, o en estados como Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, por decir algunos, en varios de sus municipios, la violencia está a la orden del día.

Alex Pueblo Nava: Saltillo pese a ser capital del estado, los policías son bien corruptos. De qué sirve que presume el gobernador inversión en patrullas si lo que debería de hacer es cambiar de elementos. Y si siguen los mismos comandantes, como dijo hoy en la mañana, seguirá lo mismo, violentando y robando a los ciudadanos.

Luis Moisés Aguilar: Porque si cometes una infracción, con un 200 los arreglas a los polis, porque si ocupas algún papel en las dependencias das moche y te agilizan el trámite, porque si conoces a algún político tienes ciertos paros y beneficios.

Jesús Alvizo: La mayoría ya estamos acostumbrados a vivir aquí. Conociendo las costumbres tradicionalistas de los cerrados habitantes de Saltillo. Diría que es más por tradición, por comodidad y porque tenemos super cerca Monterrey.