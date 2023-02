Luego de que en los últimos días la Región Sureste de Coahuila ha reportado temperaturas parecidas a las que se registran entrada la Primavera , Eglantina Canales dijo que la situación debe tomarse con seriedad sobre el tema de los incendios, no solo en esta región sino en todo el Estado .

En ese sentido, agregó que por ejemplo, el año pasado la cifra de incendios forestales naturales superó por primera vez a la de incendios forestales provocados por los humanos, por lo cual, sí se puede hacer una colaboración para mantener al medio ambiente en buenas condiciones.

“No ha habido tormentas eléctricas todavía, y el llamado es a evitar incendios provocados. Que nos ayude toda la población a no quemar basura, no encender fogatas, no quemas agrícolas. Con eso disminuiríamos mucho”, mencionó.

“Extremen cuidados y no seamos partícipes de una catástrofe”, concluyó.

ARRECIA SEQUÍA

Al corte del 31 de enero de 2023, el estado de Coahuila mantuvo el 81.6 por ciento de su territorio en condiciones de sequía.

Al menos 7 municipios se encuentran en la clasificación D0 (anormalmente seco); 13 en la clasificación D1 (sequía severa moderada) y 18 más en D2 (sequía severa), de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los municipios más afectados son los de la Región Sureste de Coahuila, con sequía severa y moderada, y le siguen los de la Región Centro, Laguna y Norte, con sequía severa y la clasificada como anormalmente seca.

Elementos de la Dirección de Protección Civil de Arteaga señalaron que, tal y como lo muestran los informes de la Conagua, el panorama para este 2023 no es favorable para la zona serrana por las condiciones en las que se encuentran las sierras y pastizales de la región, ya que la baja humedad es un factor de riesgo.

“Durante la temporada de invierno hemos tenido una escasa precipitación, se han presentado algunas heladas en algunas partes del estado y esto va generando material combustible, por lo que estamos muy atentos en las medidas que tiene la Secretaría del Medio Ambiente con su Plan de Prevención de incendios”, indicaron.