Coahuila alista agrupamientos especiales para reforzar la seguridad en carreteras

La Fiscalía General del Estado formará en breve agrupamientos especiales para el cuidado de las carreteras, como nunca se han visto en Coahuila, informó el titular de la dependencia en la entidad, Federico Fernández Montañez.

Estos nuevos agrupamientos estarán equipados con tecnología avanzada y vehículos especializados, lo que permitirá una mayor vigilancia y una reacción más eficaz ante situaciones de riesgo en las vías del estado. Su objetivo principal será garantizar la seguridad de los viajeros y prevenir delitos relacionados con el tránsito carretero.

“Es todo un complejo el que se está implementando, así como algunas otras estrategias de seguridad que estarán siendo compartidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en los próximos días”, reveló el funcionario.

Se prevé que estas acciones incluyan la integración de sistemas de monitoreo inteligente y una coordinación estrecha con corporaciones federales, reforzando la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Además, el mandatario mantiene una excelente comunicación con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, quien ha puesto especial atención en la región de La Laguna. Gracias a estas gestiones, se espera el despliegue de recursos adicionales y la realización de operativos conjuntos para fortalecer la seguridad en zonas prioritarias.

Mencionó que el Mando Especial de La Laguna es una figura interestatal —única en el país—, la cual ha sido replicada en otras zonas de Coahuila y del noreste de México, ya que ha demostrado ser efectiva para coordinar esfuerzos militares y civiles y ha reducido significativamente la violencia. Este modelo ha recibido reconocimiento por parte de expertos en seguridad y se ha convertido en una referencia nacional por sus resultados positivos, consolidando a Coahuila como un ejemplo de colaboración interinstitucional.